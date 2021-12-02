Возможности для «ОПОРЫ»: В Заполярье обсудили развитие малого и среднего бизнеса

В рамках встречи в Кировске состоялось подписание соглашения о взаимодействии с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей. ЗАБИЗНЕС.РФ».

Кировск на минувших выходных стал площадкой для пленарного заседания Совета регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В Мурманской области активно поддерживают тех, кто занят в этой экономической сфере, и показатели говорят о том, что меры поддержки реализуются успешно.

Предпринимателям важно выстроить диалог с властью.

- Благодаря новым налоговым режимам наши крупные компании стали радикально активнее инвестировать в развитие своих производств. Если посмотреть динамику, то у нас по итогам 9 месяцев более чем на 9% выросли инвестиции. И эти проценты – к очень большой базе. Режиму АЗРФ только год, а сегодня уже 8 миллиардов рублей проинвестировано в рамках этого режима. В целом три режима – АЗРФ, ТОР «Столица Арктики» и наши льготы для малого бизнеса – создают беспрецедентные, уникальные условия для экономической деятельности. Мы предоставляем «Гектар Арктики», мы даем губернаторский стартап до миллиона рублей. И мы подсчитали: у нас уже около 400 предпринимателей из 50 регионов страны переехали сюда, чтобы здесь развивать бизнес, - отметил на пленарном заседании губернатор Андрей Чибис.

Также в рамках встречи в Кировске состоялось важное мероприятие - правительство Мурманской области подписало соглашение о взаимодействии с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей. ЗАБИЗНЕС.РФ» в лице генерального директора Элины Сидоренко. Платформа для работы с обращениями предпринимателей была создана по поручению президента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития, Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом РФ, а также при участии ведущих общественных объединений предпринимателей.

Пленарного заседание «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось в Кировске.

- Платформа для работы с обращениями предпринимателей сегодня – это не просто важный цифровой сервис, расширяющий возможности правовой защиты бизнеса на федеральном уровне. Это целая экосистема по налаживанию взаимодействия бизнеса и власти. Я очень рад, что федеральный центр создает такие технологичные инструменты для достижения главной цели – создания комфортной деловой среды, привлечения частных инвестиций в территорию, - подчеркнул Андрей Чибис. Как отметила Элина Сидоренко, главные задачи сотрудничества платформы и правительства Мурманской области – предупреждение силового давления, профилактика административных барьеров, повышение прозрачности деятельности правоохранительных органов. - Уверена, что взаимодействие будет с большим практическим результатом и поможет нашему бизнесу расти, - отметила Элина Сидоренко.

Также на сессии Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» и Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Мурманская область» в рамках Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ» подняли вопрос о болевых точках малого и среднего бизнеса. Замалчивать их не надо, ведь тогда не будут найдены пути решения. Как отметила во время обсуждения вице-губернатор Ольга Кузнецова, сейчас в активной фазе реализации находится масштабная реформа, направленная на снижение административной нагрузки на бизнес путем совершенствования системы регулирования сферы государственного контроля, в рамках реализации которой в регионе создана рабочая группа под председательством заместителя главы региона. Ведется работа по принятию соответствующих положений с одновременным признанием утратившими силу административных регламентов и порядков, регулировавших сферу контроля. Это необходимо сделать до 1 января. - Важно отметить, что в связи с продлением до конца 2022 года моратория на проведение плановых мероприятий в отношении представителей малого бизнеса предусмотрено проведение таких мероприятий только по 13 видам регионального контроля и по 6 видам муниципального контроля, - рассказала Ольга Кузнецова.

400 предпринимателей из 50 регионов страны переехали в Мурманскую область.

Участники сессии высказали предложения по формированию новых стандартов работы органов власти с обращениями предпринимателей и повышению прозрачности деятельности силовых структур.

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