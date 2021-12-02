Андрей Чибис на международной сессии «Сотрудничество в Арктике»: «Главное – люди!»

На полях международной сессии Андрей Чибис представил проект «Новый Мурманск». Фото: Антон ЗАБИРОВ

«На Севере – дружить!» - без этой простой истины добиться успехов в освоении Арктики нельзя, ведь этот суровый край не признает одиночек и здесь нужна командная работа. Вопросы многостороннего сотрудничества в Арктике обсудили в Мурманской области на IV международной сессии «Сотрудничество в Арктике», которую правительство региона провело при поддержке МИД РФ и Международного Баренцева секретариата под эгидой председательства России в Арктическом совете на 2021 - 2023 годы.

Участие в ней приняли дипломаты, государственные деятели, представители бизнес-сообщества и все, кто видит проблемы в освоении северных территорий, но уверен, что все они преодолимы.

Один в поле не воин

- Тема Арктики является одной из ключевых с точки зрения международного развития. Для Мурманской области, как флагмана арктического развития, все, что касается арктической повестки, находится в приоритете. Прекрасно понимаем, что каждая страна, говоря об Арктике, принимая те или иные решения, исходит, прежде всего, из своих интересов и своего народа. Но без конструктивного сотрудничества и взаимодействия нам сложнее вырабатывать общие решения, связанные с безопасностью, экологической повесткой, коренными малочисленными народами и главным ключевым фактором – как сделать так, чтобы количество людей, занятых местными проектами и живущих здесь, не убавлялось, а прибавлялось. Это вызов для всех без исключения стран с северными территориями - создать интересные, комфортные условия, чтобы человек жил здесь, - отметил на открытии международной сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

То, что многосторонний диалог состоялся именно в нашем регионе, несмотря на закрытые границы, говорит о многом. Не зря Мурманскую область называют форпостом в Арктике, и она может стать связующим звеном в цепи северных стран. Сейчас Заполярье лидирует в России по некоторым показателям, например, это самый густонаселенный, урбанизированный субъект, у нас больше всего резидентов АЗРФ.

- В прошлом году президент Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России. Задачи и целевые показатели определены на 15 лет, направлены на комплексное развитие, особое внимание уделено международному сотрудничеству, - отметил заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов. – Можно выделить четыре основные задачи. Это экономически-гуманитарное взаимодействие с другими странами. В том числе наращивание усилий государств по созданию единой региональной системы поиска, спасения, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий. Также это укрепление связей между коренными малочисленными народами, поддержка и пожилого, и молодого поколения. Также идет разработка и реализация с иностранными партнерами совместных образовательных программ, касающихся развития и освоения Арктического региона.

Мурманская область стала площадкой для многостороннего диалога. Фото: Правительство Мурманской области

Увидеть человека

Участники встречи не раз говорили о важности работы Арктического совета как основополагающей площадки международного сотрудничества в высоких широтах. План председательства России включает 116 мероприятий в 11 субъектах РФ. Арктическая зона РФ является самой большой преференциальной зоной в мире, охватывая свыше миллиона квадратных километров.

В Мурманской области преференциями пользуются активно. Так, на полях международной сессии Андрей Чибис представил стратегический план «На Севере – жить! 2.0».

- Наша общая позиция: в Арктике главное – люди! Без людей большие арктические проекты мы реализовать не сможем. Мы исходим из того, что о том, что волнует людей, нужно спросить у них самих. Именно поэтому в 2019 году мы провели масштабное анкетирование жителей Мурманской области: что прежде всего нужно сделать? Летом этого года мы повторили этот опрос и почти полмиллиона конкретных предложений получили, а в самом опросе участвовали 23 тысячи человек. Среди ключевых вызовов, вопросов и потребностей людей – комфортная среда для жизни, здравоохранение, возможность самореализации, рабочие места и развитие экономики, образование, качество и доступность жилья, – пояснил губернатор.

Сильные стороны развития Мурманской области – преференции для бизнеса, программа «Гектар Арктики», развитие Севморпути, «зеленых» технологий, туризма. Центральное место в работе секции «Сильнее вместе: северные города» заняла презентация проекта «Новый Мурманск» – создание на месте заброшенной судоверфи многофункционального центра для бизнеса, туризма и отдыха.

- Мы стараемся действительно менять городскую среду - инвестируем в современные общественные пространства, ремонтируем фасады, делаем декоративную подсветку. Нет ни одного города в области, где бы сегодня не было преобразований. Нам нужно «перескочить» на уровень постиндустриальной экономики, чтобы притягивать сюда молодых. За «длинным рублем» молодой человек просто так уже не поедет. Нужны адекватная среда для жизни и набор интересных проектов, чтобы молодым по-настоящему нравилась Арктика, чтобы они чувствовали, что они на передовой, а не в захолустье, – пояснил Андрей Владимирович. - Благодаря утвержденной президентом стратегии развития Арктики, благодаря тому, что мы сами сегодня делаем, у нас появляется возможность для самореализации молодежи – молодежи со всей страны, со всего мира. Принципиально важно нам всем вместе найти и реализовать набор решений, чтобы Север,

Арктика, Мурманская область стали притягательными для жизни и работы. И здорово, что сегодня Мурманская область стала площадкой для международного взаимодействия по теме сотрудничества в Арктике. Потому что Арктика сегодня в приоритете для всего мира.

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