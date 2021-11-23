Внимание форелеводам С 1 сентября вступили в силу новые ветеринарные правила содержания рыб

Форелеводство — ключевая отрасль карельского сельского хозяйства

Для того чтобы рыба, которая попадет на стол потребителей, была качественной и безопасной, предприятиям необходимо соблюдать ветеринарные требования.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует.

1 сентября 2021 года вступили в силу Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.12.2020 № 782.

Правилами предусмотрены требования к содержанию рыб в хозяйствах.

Так, рыбы или другие водные животные должны быть обеспечены водой, соответствующей нормативам качества для объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ.

При въезде на территорию рыбоводных участков необходимо проводить дезинфекцию шасси транспортных средств дезинфицирующими аэрозолями.

Дезинфекции подлежат оборудование и инвентарь, используемые на участках.

В помещениях, расположенных на обособленных производственных участках, на входах и выходах устанавливаются дезинфекционные коврики (кюветы) по ширине прохода длиной не менее 1 м, заполненные поролоном, опилками или другим пористым эластичным материалом и пропитанные дезинфицирующими растворами.

Предусмотрены правила очистки систем раздачи кормов. Так, при использовании автоматизированных систем раздачи влажных кормов оборудование и приспособления для раздачи корма очищаются и моются после каждого кормления. При использовании автоматизированных систем раздачи сухих кормов оборудование и приспособления для раздачи корма моются, дезинфицируются и просушиваются после окончания цикла производства, но не реже 1 раза в год.

Требования к садкам

Описаны требования к расположению участков (например, карантинные участки должны быть расположены ниже по рельефу местности и водотоку), а также необходимое на участках оборудование (емкости для проведения антипаразитарной, лечебной и профилактической обработки рыб, система независимого водоснабжения и т.д.).

Рыбоводные садки или другие технические средства, используемые для содержания рыб в границах рыбоводного участка, должны иметь конструкцию, устойчивую к разрушению или деформации в ходе их эксплуатации, а также при механической очистке их поверхности от обрастаний, и должны быть изготовлены из коррозионно-стойких и безвредных для водных животных материалов.

В период эксплуатации садки должны быть прикреплены к береговым сооружениям или якорным системам. Конструкции крепления должны обеспечивать целостность садков и сохранение их размещения в границах рыбоводного участка.

Размер ячей сетного материала садков должен соответствовать размеру содержащихся в них рыб в целях предотвращения их травмирования, а также предупреждения проникновения животных за пределы садков.

Конструкция садков должна предусматривать возможность изъятия из них трупов рыб в период содержания.

Удаление трупов рыб, а также водных животных, имеющих внешние повреждения, должно осуществляться ежедневно. Удаление трупов рыб, иных водных животных из донной части садков должно осуществляться не реже 1 раза в год.

Удаление продуктов жизнедеятельности рыб, а также остатков кормов из садков должно быть обеспечено при помощи водотока и (или) принудительного дренажа.

При содержании рыб различных возрастных групп содержание каждой возрастной группы рыб должно осуществляться в садках, стоящих отдельно друг от друга. Садки, предназначенные для содержания рыб в возрасте до 2 лет включительно, размещаются выше по течению.

При проведении обескровливания рыб и иных водных животных сброс крови в водные объекты запрещается.

Профилактика заболеваний

Ветеринарными правилами также предусмотрены требования к карантинированию рыб и требования к проведению обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований рыб.

Рыбы подлежат осмотру, диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий, установленными в районе, а также профилактическим антипаразитарным обработкам при пересадках из одного водоема в другой.

Осмотр с проведением лабораторных (ихтиопатологических) исследований рыб, содержащихся на обособленных производственных участках, должен проводиться не реже 4 раз в год, а на необособленных - не реже 2 раз в год.

Лабораторные (ихтиопатологические) исследования должны проводиться в ихтиопатологических лабораториях, расположенных на участках, предназначенных для содержания производителей и ремонтного молодняка, инкубации икры, на карантинных участках, или в лабораториях, входящих в систему органов и организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или аккредитованных в национальной системе аккредитации.

Утилизация и уничтожение трупов рыб осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года N 626.

Особенности содержания рыб, иных водных животных устанавливаются в соответствии со статусом региона, установленным в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635.