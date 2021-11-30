В ковидной больнице Мурманска взорвался баллон с кислородом

В инфекционной больнице Мурманска взорвался двухлитровый баллон с кислородом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 30 ноября в специализированном центре инфекционных заболеваний областной больницы им. Баяндина в Мурманске взорвался баллон с кислородом.

- По предварительной информации, в ковидном отделении взорвался кислородный баллон объемом 2 литра, без возгорания, сам баллон не поврежден, погибших, пострадавших нет, - сообщила сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

"Инфекционка" находится по адресу: Полухина, 7 и является главным ковидным медучреждением региона. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Как уточнили в МЧС, в данный момент ковидное отделение работает в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии. Их семьи получили страховые выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru