Оленеводов из Ловозера обвинили в преследовании росомахи: "Этот хищник - самый страшный для стада после волка"

Лайка отогнала росомаху от детей Анны. Фото: Анна Сорванова-Терентьева

- Мурманчане специально загоняли бедную росомаху! На протяжении нескольких минут северянка с мужем едут на снегоходе за росомахой. Бедное животное убегает от погони в страхе, постоянно оглядываясь. Один вопрос к автору данного видео: ЗАЧЕМ?! – с такой подводкой вышло видео в паблике «Мурманск», на котором краснокнижный хищник действительно убегает от людей на снегоходах.

В адрес жительницы Ловозера Анны Сорвановой-Терентьевой, которая и сняла видео, моментально посыпались не только гневные слова, но и угрозы от сердобольных северян. «Я в прокуратуру заявление напишу!» - поставили Анна перед фактом. Вот только росомаху она не гоняла, а отгоняла. Женщина вместе с мужем-оленеводом работает в тундре, и она знает, что легко умиляться росомахе, когда сидишь дома в безопасности. В дикий природе это опасный зверь.

- После волка для оленей это самый страшный хищник, - рассказала Анна Сорванова-Терентьева «КП»-Мурманск». – Представьте стадо в две тысячи голов, олени разбредаются группами по 50. Росомаха распугивает их так, что приходится собирать по большой территории. Она выслеживает оленя, преследует его, потом ищет камень, чтобы подняться и прыгнуть на спину, перегрызть жилу, которая держит голову. Олень еще жив, когда его начинают есть. Весной они десятками убивают телят! Сначала отпугивают самку, а потом нападают на слепого малыша. У оленеводов есть специальные ученые олени, на которых они ездят. Их обучение требует длительного времени, представляете, какая трагедия, когда их убивает росомаха?

Анна подчеркивает: хищника они с мужем отгоняли от стада. Заметили они его на днях, когда ехали к оленям, а росомаха направлялась в ту же сторону.

- Если посмотреть внимательно, то мы едем со скоростью не выше, чем бежит животное, мы хотели поменять его курс, не навредили. Но, к сожалении, реальность такова, что оно все равно вернется. Росомахи часто пробираются в домики оленеводов в поисках еды, выгрызают дыры в стенах, съедают все, даже сухие макароны. Однажды в тундре мой муж уехал к стаду, а дети играли у дома. Я услышала, что мой йоркширский терьер заходится лаем, вышла на улицу и увидела, что к дому подошла росомаха, ее отогнала наша лайка. На людей в последнее время она не нападает, а вот для оленей – настоящий бич, - говорит наша собеседница.

Отгонять волков, росомах и медведей оленеводам приходится часто. Только вот если косолапый зимой ложится в спячку, а волк часто охотится на слабых, старых животных, то вот бродяга севера опасен в любое время года. Весной и до начала лета оленеводы работают круглосуточно, чтобы защитить телят.

- Росомаха не приходит одна. К телу убитого оленя слетаются хищные птиц, приходят падальщики, - говорит Анна. – Мы знаем, что это животное из Красной книги Мурманской области, но если не отогнать – стада не будет. Я это видео выложила специально, ведь люди не знают о нашей работе, а я стараюсь рассказывать. Вдруг кто-то тоже захочет быть оленеводом? Их не хватает…

Напомним: в июне 2019 года медведи задрали 16 обученных медведей в Ловозеро.

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