“Единая Россия” назвала приоритетом бюджета 2022 выполнение социальных обязательств

Благодаря инициативе ЕР в бюджет заложено на 107 миллиардов рублей больше средств на финансирование социально важных направлений. Фото: Пресс-служба ЕР

Депутаты Государственной думы РФ согласовали бюджет на ближайшие три года с социальными поправками “Единой России”. В принятый бюджет заложены основные направления народной программы, поручений главы государства на съезде партии и в ежегодном послании Федеральному собранию.

Доходы бюджета каждый год будут расти – в 2022 году они уже превысят 25 триллионов рублей. В первую очередь средства бюджета будут направлены на выполнение социальных обязательств. Депутаты “Единой России” поддержали документ общим большинством голосов. Коммунистическая партия РФ и “Справедливая Россия” отдали голоса против. Андрей Макаров, депутат ЕР, председатель комитета Госдумы по бюджету, посчитал, что таким образом партии проголосовали за кризис в стране, пишет nashgorod.ru.

Макаров отметил, что народная программа ЕР обеспечит необходимой поддержкой максимальное число россиян. В скором времени все избиратели убедятся, что программа способна решить актуальные проблемы населения.

Приоритетами при формировании бюджета остаются выплата пособий семьям с детьми и финансовое обеспечение социальных контрактов, обеспечение учащихся горячими обедами. Согласно поручению главы государства, был проиндексирован маткапитал. В следующем году он уже будет равняться 503 тысячам рублей для родителей, которые получили право на такой вид социальной поддержки до 1 января 2020 года, и 665 тысячам рублей для тех, у кого второй ребенок и последующие появились после указанной даты.

Индексация коснется стипендий, зарплат военнослужащих и штатных работников правоохранительных органов. Также повысятся и другие социальные выплаты. Такие меры поддержки помогут свыше 16,5 миллиона малообеспеченных россиян.

Дополнительные средства заложены и на сферу образования: в следующем году финансирование отрасли достигнет 1,2 триллиона рублей, к 2024 году эта графа расходов возрастет до 1,34 триллиона рублей.

Также повысятся расходы на здравоохранение. Будет проведена модернизация первичного звена и программа медицинской реабилитации. В регионы направят новые спецмашины скорой помощи, 500 мобильных медицинских комплексов появятся в небольших поселках и селах.

С помощью бюджетных средств планируется стимулировать развитие сельских территорий. Финансирование пойдет на развитие сельского хозяйства и фермерских рынков, организацию современной инфраструктуры для населения, ремонт объектов культуры и спорта.

В рамках программы расселения ветхого жилья, которое получило статус аварийного к 1 января 2021 года, будет направлено 72,5 миллиарда бюджетных средств в следующем году. Это позволит расселить свыше 11 миллионов квадратных метров ветхих домов. Также запланирована поддержка индивидуального жилищного строительства.

Благодаря инициативе ЕР в бюджет заложено на 107 миллиардов рублей больше средств на финансирование социально важных направлений. Так, на предоставление жилья инвалидам выделяется почти 7 миллиардов рублей, а 3 миллиарда рублей пойдут на обеспечение занятости молодежи.

Как сообщает сайт er.ru, согласно внесенным партией поправкам, дополнительные средства выделены на ремонт дорог, помощь НКО, ремонт общежитий вузов в масштабе не менее 100 тысяч квадратных метров, увеличение субсидирования льготных авиаперелетов для жителей Дальневосточного региона.

“25 ноября региональный парламент рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период. В главном финансовом документе предусмотрены основные направления актуализированной стратегии «На Севере – Жить. 2030». Бюджет в ближайшие три года призван обеспечить социальную и финансовую стабильность в регионе. На сферы здравоохранения и образования выделяется порядка 40 миллиардов рублей. Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, строительство новых объектов и привлечение в регион кадров дефицитных специальностей. В частности, по решению губернатора, секретаря регионального отделения партии Андрея Чибиса выплаты приезжающим в Мурманскую область врачам и медицинским сёстрам будут увеличены вдвое. Ещё более 20 миллиардов рублей направляется на социальную сферу. Запланированы масштабные ремонты в соцучреждениях, а предусмотренные меры соцподдержки профинансированы настолько, чтобы дойти до каждого нуждающегося в них северянина”, - отметила председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Мурманской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Просоленко.

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