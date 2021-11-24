Благоустройство для Крайнего Севера: сколько за год в Мурманской области отремонтировали дворов и общественных пространств

В 2021 году планировали установить 95 игровых площадок и спортивных комплексов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отличие от дорожных работ, которые очень зависят от погодных условий (подробнее о ремонте дорог см. на стр. 4), работы по благоустройству к ним более лояльны. О том, что уже успели сделать в этом году и каковы планы на 2022-й, рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Не дворами едиными

Всего до Нового года в регионе планировали отремонтировать 250 дворов в 26 муниципальных образованиях, и 199 из их числа уже готовы. Еще на 46 объектах работы выполнены на 80%, у двух в Кировске готовность менее 80% , но завершается бетонирование территории, подрядчик работает, несмотря на холодную погоду, с соблюдением всех норм. Сдача должна состояться до 30 ноября. И всего три двора решили перенести на 2022 год: один в Кировске (из-за расторжения контракта с выбранной организацией) и два в Оленегорске и Кандалакше, так как подрядчик не смог начать работы из-за сбоя в поставке материалов, техники и дефицита рабочей силы. За срыв сроков компании заплатят штраф.

Также в планах на год значилось благоустройство 17 общественных территорий, и 16 уже сданы. На 93% готова территория у домов № 33,37 на улице Мира в Оленегорске. Осталось установить металлические ограждения, и можно принимать работу.

Один из проектов благоустройства - набережная «Город у Белого моря» в Кандалакше... Фото: Администрация Кандалакши

Чтобы было где гулять

Еще один большой пласт работы – реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По итогам отбора в 2020 году в Заполярном обустраивается «Тропа здоровья», в Кандалакше - набережная «Город у Белого моря», в Оленегорске - сквер космонавтики. Победителями второго этапа стали пешеходная улица Сафонова и прилегающая к ней Приморская площадь в Североморске, в Мончегорске - Ленинградская набережная, в Апатитах - улица Дзержинского, в Полярном - пустырь у историко-краеведческого музея, в Гаджиево - набережная у озера

Центральное. Если говорить о проектах, которые победили еще в 2019 году, то это второй этап зоны на улице Поморской в Коле и первый этап Ленинградской набережной в Мончегорске. Готовность составляет 98% и 86% соответственно.

Финалистами конкурса стали городской парк в Кировске, Снежный сквер в Снежногорске с территорией вокруг озера на улице Стеблина, участок от площади Ленина до улицы Кошица в Ковдоре.

Для детей

- В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году по результатам двух конкурсов планировалось сделать 56 проектов, с муниципалитетами заключили 76 контрактов, 68 - исполнено. Это благоустройство небольших общественных мест, ремонт входных групп подъездов и создание арт-объектов, - рассказала Мария Гаврилова. – Также Центр городского развития Мурманской области планировал установить 95 игровых площадок и спортивных комплексов. 31 из их числа готов, идет монтаж 47. К сожалению, не все получившие контракт с ним справились. С «Вега Групп» планировалось установить 32 комплекса до 1 сентября. Но сданы только 9, на стадии завершения еще 3, не приступил подрядчик к 20. С учетом того, что работы при отрицательной температуре повлекут некачественный монтаж, рассматривается вопрос о расторжении контракта по части тех комплексов, к которым подрядчик еще не приступил. Эти 20 комплексов включат в первоочередной план на 2022 год. Всего в 2021-м планировали установить 95 площадок.

В рамках программы «Наш Мурманск» поддерживающий ремонт дворов общей площадью 20 тысяч квадратных метров - у 134 домов. На восьми многоквартирных домах в историческом центре появилась подсветка, и еще на двух ее сделают до конца года.

... другой - пешеходная улица Сафонова к Приморской площади в Североморске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Учитывая положительные отзывы горожан, в том числе в социальных сетях, в 2022 году еще 25 зданий получат архитектурную подсветку, - уточнила профильный министр.

На улицах Хлобыстова, Крупской и Радищева появились кинологические площадки. А в Долине Уюта теперь есть уникальный для Заполярья объект – бетонный скейтпарк.

Поговорим о планах на 2022 год. Это 11 общественных пространств, 74 дворовые территории и 4 проекта - победителя всероссийского конкурса: городская площадь в Заозерске, Советский проспект в Коле, сквер в Кукисвумчорре, бульвар Северное Сияние в Полярных Зорях. Планы были актуализированы с учетом стратегии «На Севере – жить.2030»

КОНКРЕТНО Работы в регионе идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и включают в себя ремонт дворов многоквартирных домов, благоустройство общественных пространств и реализацию проектов - победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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