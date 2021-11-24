«Арктические танки» и память о них

В торжественном митинге приняли участие представители правительства Мурманской области. Фото: Мурманская областная Дума

2865 тонн боеприпасов, 10142 тяжелораненых и больных, 16479 военнослужащих по оперативным заданиям, 28474 тонны продовольствия и фуража, 142 аварийных самолета - столько за годы Великой Отечественной войны перевезли по тундре «арктические танки» - оленетранспортные батальоны.

По глубокому снегу пройдет не каждая техника - только олени могли прийти на помощь нашей армии: они бесшумны, выносливы, могли преодолеть десятки километров по бездорожью в суровые морозы.

9 декабря 2020 года в День героев Отечества и в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске открыли памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». На днях у него прошел торжественный митинг. Символично, что в этом году исполняется ровно 80 лет со дня подписания постановления «О проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) в Коми АССР и Архангельской области».

С приветственным словом выступили заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко.

- В этот день мы вспоминаем героев войны и отдаем дань уважения вкладу коренных народов в большую Победу. Святой долг каждого российского гражданина – хранить память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа, - отметил Владимир Васильевич Евменьков.

В этом году правительство Мурманской области и облдума поддержали инициативу саамской общественности по закреплению 20 ноября региональной памятной даты - Дня памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

К памятнику оленетранспортным батальона возложили цветы. Фото: Мурманская областная Дума

- За этой датой – боль утраты, разрушенные судьбы, мужество и героизм. Оленеводы-саамы стали основной частью оленетранспортных батальонов, которые порой ценой собственной жизни вывозили с линии фронта больных и раненых, доставляли для выполнения боевых заданий бойцов, перевозили на оленьих упряжках боеприпасы и военные грузы. Скромные, самоотверженные, мужественные люди достойно и храбро воевали с сильным, хорошо подготовленным врагом. В этом году в нашем регионе законодательно установлен День памяти героев оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья – 20 ноября. Будем же достойны наших отважных земляков и сохраним в сердцах их подвиг, - отметил депутат регионального парламента Михаил Белошеев.

Участники митинга почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили к подножию монумента живые цветы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Представительница саами вошла в число лауреатов премии «Гордость нации»

Северянку отметили за вклад в сохранение и развитие родного языка

Домна Хомюк, яркий представитель коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саами, вошла в число лауреатов премии «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков». Церемония награждения состоялась в рамках II всероссийского форума «Народы России» в Москве, участие в котором приняла делегация от нашего региона. Домна Хомюк является членом родовой общины коренного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»), общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона, Ассоциации исполнителей йойк Juoigiid Searvi (Норвегия). За время своей общественной деятельности Домна организовала и долгие годы руководила фольклорной группой «ЕЛЛЕ». В 2015 году она также организовала детскую саамскую группу «Вуэза», в 2016-м – детскую саамскую группу «КаннЪц». Сегодня Домна Максимовна – руководитель родового гнезда «Самь парна» («Саамские ребята»), участники которого в 2018-м и 2019 годах стали лауреатами культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» и отмечались на высшем федеральном уровне. Премия «Гордость нации» вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России по семи номинациям. В этом году на соискание премии поступило 912 заявок из 85 субъектов РФ. Конкурс проводится Домом народов России в партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Российского государственного Дома народного творчества им. Поленова, Информационного агентства ТАСС, Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Гильдии межэтнической журналистики.

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