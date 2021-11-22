Старты олимпийского уровня: в Кировске прошла «Хибинская гонка»

В рамках «Хибинской гонки» прошел мастер-класс от профессионалов - детям. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировск сегодня - это не только флагман горнодобывающей промышленности региона, но и известный на всю страну центр лыжного спорта и туризма. В минувшие выходные в этом в очередной раз смог убедиться министра спорта РФ Олег Матыцин, прибывший 20 ноября в Мурманскую область с рабочим визитом.

Приезд главы Минспорта совпал с проведением «Хибинской гонки», которая открывает российский календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS). В этом году она собрала более 400 спортсменов, представляющих 26 регионов России, а также республики Беларусь и Казахстан.

- В прошлом году из-за пандемии коронавируса нам не удалось провести «Хибинскую гонку» и поэтому сегодня мне вдвойне приятно видеть спортсменов и просто любителей лыж в Кировске. Мы искренне гордимся тем, что эти соревнования дают старт профессиональному лыжному сезону в нашей стране, и каждый год стараемся сделать все для того, чтобы старты прошли на высшем, олимпийском уровне, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров.

На стадионе «Тирвас», который появился на спортивной карте Кольского Заполярья благодаря инвестициям компании «ФосАгро», в эти дни особенно многолюдно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во время открытия соревнований к участникам обратилась и президент Федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе.

- Я от всей души поздравляю вас с началом сезона. Стало традицией, что мы открываем сезон в городе Кировске, проводим здесь первые зимние старты. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам – компании «ФосАгро» за все, что она делает для развития лыжных гонок. Всем спортсменам я желаю хороших результатов, чтобы этот старт был ярким и красивым – достойным олимпийского сезона, - сказала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

На стадионе «Тирвас», который появился на спортивной карте Кольского Заполярья благодаря инвестициям компании «ФосАгро», в эти дни особенно многолюдно. Секрет прост – если в других северных регионах страны пригодного для катания снега еще нет, а в Европе из-за его отсутствия и вовсе отменили многие соревнования, то в Хибинах, тем временем, лыжный сезон уже успешно стартовал. Во многом именно поэтому Кировск имеет все шансы перетянуть спортивное одеяло на себя и стать центром проведения гонок международного уровня.

Внимание к «Хибинской гонке» приковано также благодаря «звездному» составу почетных гостей. Сюда приехали Николай Зимятов, серебряный призер и четырехкратный победитель Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России; Михаил Девятьяров, серебряный призер и чемпион Олимпийских игр, двукратный призер чемпионата мира, заслуженный тренер России; Сергей Крянин, бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса и Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне и серебряный призер в лыжном марафоне на 50 км, двукратный призер чемпионата мира.

молодежно-культурный центр «ДРОЗД-Хибины», созданный в рамках социального проекта ФосАгро «Детям России - образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Компания «ФосАгро» поддерживает спорт во всех регионах своего присутствия и, в частности, оказывает содействие в проведении соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» и «Хибинская весна». Большое спасибо почетным гостям, великим лыжникам, которые приезжают к нам и дают возможность кировской молодежи перенять уникальный опыт чемпионов», - сказал в своем выступлении на открытии соревнований заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Свинин.

Оценив трассы «Тирваса» и пообщавшись с юными лыжниками, для которых в момент визита министра проводили мастер-классы именитые гости «Хибинской гонки», Олег Матыцин вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и генеральным директором ФосАгро Андреем Гурьевым отправился в молодежно-культурный центр «ДРОЗД-Хибины», созданный в рамках социального проекта ФосАгро «Детям России - образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)». Глава Минспорта оценил, насколько качественно был сделан капитальный ремонт в здании еще советской постройки. Сейчас в нем ничто не выдает его возраст. «ДРОЗД-Хибины» сейчас - это 25 секций, в которых занимается более 2400 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, под руководством 50 инструкторов.

- Бизнес в лице компании «ФосАгро» очень активно включен в развитие спортивной инфраструктуры Кировска, создание социально ориентированных, комфортных условий как для горожан, так и для тех, кто сюда приезжает. Мы сегодня были на стадионе «Тирвас», в молодежно-культурном центре «ДРОЗД» - везде ощущается здоровая энергетика, видно, что люди с удовольствием занимаются спортом, причем и дети, и взрослые. Я вижу здесь стабильное развитие и очень хорошие перспективы, - отметил, комментируя итоги визита Олег Матыцин.

«ДРОЗД-Хибины» сейчас - это 25 секций, в которых занимается более 2400 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, под руководством 50 инструкторов. Фото: Правительство МО

Уже в воскресенье на трассах «Тирваса» прошли финальные старты «Хибинской гонки», в рамках которой лучшие лыжники России померялись силами в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.

Победителями соревнований в спринте свободным стилем стали Светлана Николаева (Архангельская область – Ярославская область) среди женщин и Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) среди мужчин. В индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров лучшей стала Ольга Царева (Республика Коми). Среди мужчин в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км победу завоевал Александр Гребенько (Мурманская область). Самым быстрым на дистанции 10 км свободным стилем стал Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург). Среди женщин в гонке свободным стилем на 5 км первое место заняла Ольга Царева (Республика Коми).

Победители, призеры «Хибинской гонки» и их тренеры получили денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд соревнований обеспечили партнеры соревнований - компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

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