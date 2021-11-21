Скандинавия vs Кольский полуостров: Чем отличаются саами из разных стран

На сегодняшний день власти как скандинавских стран, так и России, оказывают саами поддержку, чтобы не утратить самобытную культуру. Фото: Олег ФИЛОНОК

Как известно, саами живут не только на Кольском полуострове, но и в скандинавских странах. Их объединяют общая история и культура, быт, но есть и свои особенности. Рассказываем, каковы различия между разными группами коренного северного народа.

Морской или лесной?

Численность коренного народа Севера Европы небольшая - около 31 тысячи человек. Больше всего саами насчитывается в Норвегии, потом идут Швеция и Финляндия. В России они живут в основном в Мурманской области – в Ловозерском, Ковдорском и Кольском районах. Представителей этого народа у нас осталось лишь около 2 тысяч человек.

Родной язык народа - саамский - относится к финно-угорской семье языков и занимает в ней особое место. Лингвисты выявляют в нем субстрат, восходящий, по их мнению, к самодийским языкам.

- Современный саамский язык распадается на ряд диалектов, различия между которыми довольно значительны. Исследователи делят саамов в языковом отношении на две ветви - западную и восточную. К последней относятся саамы Кольского полуострова и две финские группы саамов - инари и сколты. Они говорят на трех диалектах: большинство - на иокангском и кильдинском, меньшая часть - на нотозерском. Саамы России знают сейчас также и русский, - сообщили в правительстве Мурманской области.

У саамов можно выделить четыре основных хозяйственно-культурных типа. К первому относится наиболее многочисленная группа горных саами, живущих преимущественно в Швеции, небольшое число - в Норвегии и Финляндии. Они занимаются главным образом горным оленеводством и ведут кочевую жизнь. Вторая группа - оседлые приморские, или береговые, саами, к которым принадлежит большинство саамов Норвегии. В основном они занимаются морским рыболовством, летом и осенью – промыслом семги, а весной ловят треску с берега. Третья группа саамов - так называемые лесные. Они населяют в основном лесные области Швеции и Финляндии и занимаются преимущественно охотой на дикого северного оленя и пушных зверей, а также лесным оленеводством. Образ жизни их полукочевой.

- Саами Кольского полуострова представляют собой совершенно самостоятельную этнографическую группу - кольские саами. Их можно отнести к четвертому типу, который сочетает в себе оленеводство, рыболовство и охоту. Ранее образ жизни у них был полукочевой, а в последние десятилетия стал оседлым, - отметили в региональном правительстве.

Характерной особенностью оленеводства кольских саамов являлся почти до конца XIX столетия так называемый вольный выпас. По сути, он заключался в следующем: с весны до осени олени «отпускаются на волю» и лишь осенью собираются оленеводами для зимнего наблюдения. Подобная система выпаса была основана на привычке оленей держаться из года в год в местах, известных хозяевам.

Наиболее обобщенную характеристику внешнего облика саамов дает путешественник и этнограф Владимир Львов в своем труде «Русская Лапландия и русские лопари: географический и этнологический очерк»: "По большей части саами маленького роста, крепки, коренасты, здоровы. Голова короткая и круглая. Лицо широкое, расплывчатое. Кожа смуглая, темная, но не столько сама по себе, сколько от постоянной грязи и копоти. Усы и борода обыкновенно растут плохо, как у других финских народов. Нос широкий и короткий, часто вздернутый. Но бывают и выше среднего роста, с овальным лицом, прямым носом, с длинной окладистой бородой".

Правовое положение

Жители Швеции часто относятся к саами предвзято, а знание большинства шведов о них сводится к тому, что саами — кочевники, пасущие северных оленей. Одна из причин такого стереотипного представления о культуре саами связана с изъянами в школьных программах, что не дает ученикам достаточного объема знаний о коренных народах вообще и о саами в частности.

Одним из наиболее важных с юридической точки зрения событий последних лет для шведских саами стало признание за ними в 2011 году традиционного права на определенную территорию. К слову, в Швеции есть саамский парламент, регулярно проходят конгрессы и конференции саамского населения страны.

В Норвегии долгое время саамское население подвергалось принудительной ассимиляции, и лишь в 1992 году саамские языки и культура народа были признаны на официальном уровне.

В СССР сильнейший урон саами был нанесен сталинскими репрессиями. С 1930-го по 1947 год на Кольском полуострове было репрессировано 118 саамов (при общей их численности менее 2 тысяч человек), из них 50 человек были расстреляны.

На сегодняшний день права саамов в той или иной степени законодательно закреплены в Норвегии, России, Финляндии и Швеции. В частности, в Финляндии саамское население, согласно статье 17 действующей Конституции страны, имеет право на сохранение и развитие своего языка и своей культуры. В этом же параграфе Конституции закреплено право саамов пользоваться своим языком в органах власти. Кроме того, на территории Саамского региона саамы имеют автономию в вопросах языка и культуры.

В России статус саамов как коренного народа закреплен в Уставе Мурманской области. Для обеспечения этнокультурного развития саами, защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни в регионе для них предусмотрены льготы. Также успешно воплощается план мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах "Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" в Мурманской области.

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