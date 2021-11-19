Пиши, читай и говори… по-саамски

Теперь носители кильдинского диалекта могут писать друг другу сообщения на родном языке - для них разработали электронную клавиатуру. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Саамский язык относится к группе исчезающих, по версии ЮНЕСКО. Все меньше людей говорит на нем, а тем более пишет. И сохранить его очень важно, чтобы коренной малочисленный народ не утратил корни и огромный пласт культуры.

Помимо отсутствия преподавания этого языка в школе, есть и другие трудности. Единого саамского языка нет, есть диалекты. И буквы в них отличаются друг от друга. Саамы не могут писать друг другу СМС, сообщения и письма в сетях, использую английскую или русскую клавиатуры. Хотя сейчас эту проблему уже решили. Лингвист, специалист по саамским языкам Кольского полуострова Элизабет Шеллер представила в Мурманской области специальную клавиатуру для кильдинского диалекта. Над ее разработкой трудились сотрудники факультета социально-гуманитарных наук и образования учителей университета Тромсё – Арктического университета Норвегии.

- Первая наша презентация состоялась в Ловозере, где живет основная часть носителей языка. К нам подходили люди и благодарили. Теперь же мы показали ее в Мурманске, - рассказала Элизабет Шеллер. – Такая же клавиатура разработана для компьютера, мы ее уже опробовали и готовим пакет для распространения в сети.

К слову, скачать пакет можно будет бесплатно. Причем клавиатура – только один из кусочков лингвистического пазла. Элизабет продолжила дело Александры Андреевны Антоновой, известной писательницы, переводчика и исследователя. В 2014 году состоялась презентация переведенной на кильдинский диалект книги о Пеппи Длинныйчулок. И тогда же встал вопрос, что нужен новый словарь.

- Есть три саамско-русских словаря. Они нужны, чтобы понимать тексты и переводить их на русский. Но оказалось, что нужен словарь, чтобы конструировать речь, зафиксировать письменные нормы, чтобы люди понимали, как пишутся слова и фразы, - поясняет Элизабет Шеллер.

Ранее существовали только саамско-русские словари, которые помогали переводить книги. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К сожалению, работу над таким саамско-русским и русско-саамским словарем Александра Андреевна продолжить не смогла – в 2014 году она ушла из жизни. Но ее дело продолжила Элизабет. Вместе с клавиатурой для смартфонов она представила саамско-русский и русско-саамский словарь. В нем порядка 16 тысяч слов. «Немного для большого языка, но много для маленького», - говорят авторы. Для сравнения: в других саамских словарях слов раза в два меньше.

Пользователи могут не только узнать перевод разных слов, но и уточнить их употребление, спряжение и т.д. Так, русское «бежать» у саами имеет разные оттенки в зависимости от формы, например, они различают «бежать во всю мочь», «на четырех ногах как животное», «на двух ногах как человек», «друг за другом», «литься » (о воде). Мы говорим «олень» или «олениха», а саами имеют разные названия для самого сильного самца в стаде, кастрированного оленя, пятилетки и т.д. Даже имена коренной малочисленный народ переводит по-своему: Григорий - Рыг.

Сейчас саамско-русский и русско-саамский словарь доступен только в электронной форме. Чтобы он вышел на бумаге (в 2 тысячи страниц!), нужно проверить его с носителями языка.

- Мы планировали начать эту работу еще два года назад, но нам помешала пандемия. Мы надеемся, что начнем ее в начале 2022 года, - говорит Элизабет.

Также в планах на будущее – разработать программу по проверке орфографии и грамматики. Саамы в возрасте с грустью отмечают, что молодежь часто неправильно пишет, так как больше говорит на родном языке, чем переносит его на бумагу.

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