Полярная алхимия, или Этно-фьюжн

Музыканты из Samogud познакомили северян с «морожены песни». Фото: Есения ДОБРОНРАВОВА

В связи с непростой ситуацией с коронавирусом в Мурманской области отменили многие мероприятия, и тем ценнее те, что все еще проходят не онлайн. На праздничных выходных в ДК Ленинского округа Мурманска состоялось необычное мероприятие - интерактивный концерт «Полярная алхимия: сказочный этно-фьюжн», посетить который могли все желающие по предварительной записи и при наличии QR-кода.

Этот формат для нашего региона новый и очень интересный. Гости могли погрузиться сразу в несколько видов творчества, которые были сопряжены с темой жизни на Крайнем Севере и культурой саами и поморов.

За музыкальную часть отвечала группа Samogud из Архангельска, которая показала жителям Мурманской области, что такое «морожены песни», а также рассказала с помощью музыки саамские сказки.

Прямо во время исполнения участникам интерактивного концерта предложили создать акварельную монотипию (техника рисования при помощи отпечатка) и изобразить северное сияние. Это природное явление играло большую роль в жизни народов Крайнего Севера. Вторым этапом погружения в культуру народов Кольского полуострова стал мастер-класс по лепке из соленого теста козули. Фигурка оленя была выбрана неспроста, ведь это животное почиталось и в зависимости от того, как было изображено, имело разные толкования. Например, однорогий олень сулил дружбу, двурогий – здоровье и долголетие, с кругом над головой в виде солнца – счастье в доме, с «гребешком» изображали оленя-защитника, с рогами в виде кольца - дарили тем, кто мечтал о браке.

Козулю можно сделать самому как из соленого, так и из ржаного теста. Раньше такие фигурки использовали и как обереги, и как детские игрушки. Лепили разных животных, в том числе уток и быков. Считалось, что иметь в доме козулю необходимо.

Третьим этапом этно-фьюжна стало полное погружение зрителей в музыку. Участники Samogud сыграли северную мелодию на разных инструментах, в том числе на бубнах из оленьих шкур, а все желающие могли присоединиться к исполнению, взяв в руки любой инструмент - от ударных до трещоток. Музыкального образования для этого не надо: как и людям, жившим на Кольском полуострове сотни лет до нас, ритм и мелодию должно было подсказать сердце. Те, кто не хотел играть, могли танцевать под музыку, которую, быть может, когда-то исполняли шаманы или души тех, кто наперекор холоду, снегу и темноте выходил на рыбалку и охоту.

За одну неделю состоялись четыре интерактивных концерта, и после этого пришло понимание, что такой формат востребован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах. Водителей могли допускать к управлению транспортом без медосмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru