Быть горняком: Руки - с мозолями, характер - как скала

За почти три десятка лет Виктор Вышинский поработал на разных машинах от отечественных до зарубежных. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Без каких профессий сложно представить Заполярье? Жители Кировска и Апатитов, не задумываясь, ответят, что без горняков. Мы пообщались с представителями рабочей династии, семьей Вышинских, где отец Виктор Петрович и два его сына, Максим и Артем, работают машинистами экскаватора в Кировском филиале АО «Апатит» (группа «ФосАгро»). На троих стаж – 47 лет.

За «длинным рублем» - к судьбе

Лето 1988 года, Украина, Житомирская область, село Броницкая Гута. Виктор Петрович с женой играют свадьбу, на которую приехала крестная его супруги. Она рассказывает молодоженам о своей жизни на Крайнем Севере, куда переехала недавно, и зовет их переехать. И пара соглашается, ведь на стекольном заводе, где работал наш герой, зарплаты маленькие, своей квартиры нет, а Мурманская область в советские годы сулила «длинный рубль». Уже в ноябре Виктор Петрович с женой были в Кировске.

- Мне предложили работать в леспромхозе, но я хотел на производство. На рудник в те годы было сложно устроиться, но меня с моей специальностью газоэлектросварщика взяли слесарем по насосным установкам. Так я работал до 1991 года, осмотрелся и решил, что хочу быть машинистом экскаватора. Прошел в Апатитах обучение (учился и работал) и в день, когда оно закончилось, подал документы на перевод, - рассказывает Виктор Вышинский. – Всегда было желание хорошо работать и много зарабатывать, быть первым. Кто-то нагрузил 150 рейсов? Надо больше! Хотя бы на один.

Работа на руднике сложна, не каждый выдержит. Фото: Личный архив

Виктор Петрович признается, что в первые годы работы была мысль, что надо заработать на дом, машину и уехать туда, где потеплее. Первое впечатление от Заполярья, с его ноябрьским межсезоньем, после полесья было грустным. Но потом Север затянул. Наш герой уверен: у нас живут добрые люди со светлой душой. А рыбалка! Как уехать? На решение повлияли и 90-е годы, когда на малой родине Виктора Петровича с работой стало туго, стекольный завод закрылся, а в Мурманской области предприятие сначала дало молодой семье комнату в Коашве, потом квартиру в Кировске, и зарплата была стабильной.

Лентяев и выпивох не любят

За 33 года Вышинский поработал на самых разных машинах - от ижорских тросовых экскаваторов до немецких дизелей, гидравлического Komatsu 4000 и американского Caterpillar.

- У каждого своя специфика. Сейчас ковш – продолжение твоей руки, можно больше, чем раньше, сделать манипуляций. Конечно, за эти годы работа изменилась. Сейчас план выше: больше поработал - больше заработал. Больше автоматических процессов стало, например, самодвижущаяся техника, система, которая следит, есть ли на объекте машины. Никому уже похалявить нельзя! Работа, конечно, трудная, но интересная, всегда надо головой думать! Нельзя недогрузить или перегрузить «БелАЗ», грузить негабарит, надо следить, чтобы металла в руде не было, иначе фабрика остановится. Сейчас работаем на гидравлике, поэтому еще и внимание к тросу. Много нюансов, смена 12 часов длится, но чтобы пойти в другое место работать – не хочу, - говорит Виктор Петрович.

По его словам, в горняки лентяи и слабые духом не попадают, быстро отсеиваются. Такая работа любителям поболтать и в рабочее время балду погонять не подходит. Да и любители выпить не в почете: перед выходом на смену все сотрудники проходят жесткий медосмотр, и малейшее значение промилле не допускается, ведь на плечах у каждого участника производственной цепочки лежит большая ответственность, от него в буквальном смысле зависит жизнь людей.

У мужчин Вышинских на троих стаж - 47 лет... Фото: Личный архив

От отца к сыну

Сыновья Виктора Петровича решили идти по стопам отца, поняв, что быть горняком – почетно. Пусть и руки в мозолях от джойстиков.

- Я всегда думал, что будут работать на экскаваторе, офисная работа не для меня. За 10 лет привык ко многим трудностям, только вот в полярную ночь тяжело, даже не столько физически, сколько морально. Но я себе горняка представляют волевым мужчиной с сильным характером, который со всем справится, - рассказывает Максим Вышинский. – Могу с гордостью сказать, что я – машинист экскаватора! Это не каждому дано. В 25 лет я освоил обратную лопату, что сложно.

Второй сын Виктора Петровича, Артем, за два года стал машинистом, получив восьмой разряд. Отец гордо говорит, что и не припомнят такого: раньше восьмой разряд получали лет через пять, а то и больше, а некоторые всю жизнь в помощниках машиниста ходят.

В семье уверены, что без горного дела Мурманскую область сложно представить.

- Мончегорск, Ковдор, Оленегорск, Кировск, Апатиты - у нас весь регион с горным делом связан. Говорят же, что у нас вся таблица Менделеева. А раз так, то долго еще будет идти разработка, а Мурманская область - процветать. Замок на регион вешать рано! – уверен Максим.

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