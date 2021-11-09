Автор обсуждаемых арт-объектов «Каракатица» и «Грибы Арктики» Валентин Петров: «Зачастую те, кто критикует - это люди, которые ничего не создают»

Валентин Петров.

Красный велосипед в центре Мурманска, мухомор у филармонии, скамейка "Такса" в Росте… С каждым годом в Заполярье становится все больше новых необычных композиций, которые вызывают у северян не только интерес, но и вопросы. Кто автор? Что они означают?

На первый даем ответ сразу: создатель этих арт-объектов - мурманчанин Валентин Петров. На остальные вопросы VALCHENTO (это творческий псевдоним дизайнера. – Ред.) ответил нам сам.

Творческий путь

По первому образованию Валентин - бухгалтер, но интерес к творчеству у него с рождения:

- Учиться по направлению «Искусство» я пошел относительно недавно. Только в прошлом году окончил Мурманский технологический колледж сервиса по специальности «дизайнер-декоратор», с красным дипломом. Всю жизнь было стремление к чему-то прекрасному, желание делать мир лучше. В детстве ходил в художественную школу.

Профессионалом мурманчанин себя не считает, но признает, что далеко не новичок. За плечами немалый опыт в благоустройстве:

- Свои первые неофициальные арт-объекты я начал устанавливать лет 5 назад. Некоторые из них остались до сих пор. Один такой - мухомор - стоит возле входа в филармонию. Я его создал в рамках празднования 120-летия Русского музея. Второй такой объект - возле гостиницы Park Inn. Незаконные - убирали, директор отеля это заметил и нашел меня - попросили сделать на своей территории. Так появились «Грибы Арктики».

"Грибы Арктики" у гостиницы Park Inn.

Дизайнер поделился с «КП»-Мурманск» источниками своих творческих идей:

- Вдохновение всегда витает вокруг. Что-то подсмотрел у наших северных соседей, у которых похожие климатические условия, - то, как они украшают свои жилища перед праздниками и в целом. Я обращаю внимание на благоустройство в других странах, где получается отдыхать. А так, это желание изнутри, чтобы вокруг стало ярче, потому что у нас очень грустно, на мой взгляд.

Локдаун творчеству не помеха, работа кипит и во время ограничений:

- На этой неделе я планирую открыть арт-объект «Пятый элемент» в Мурмашах. Это кусочек пазла, олицетворяющий некий ключ для разгадки тайны сотворения мира, которым, по сути, является каждый из нас. Человек, как часть огромной головоломки, без которой невозможно представить общую картину окружающего. И до конца месяца хочу завершить проект «Стадо» в Ловозере - это сушилки для белья, которые я стилизую под оленей и раскрашу в цвета саамского флага. Недавно участвовал в фестивале уличного искусства «РОСТ», в рамках которого создал арт-объект «Такса» - это такая стилизованная скамейка. Сейчас она находится на детской площадке в Росте.

Арт-объект "Пятый элемент" в Мурмашах.

Не ошибается тот, кто ничего не делает

Однако не все работы художника были радушно приняты северянами. Валентин рассказал, как относится к комментариям по поводу своего творчества:

- Я наблюдаю за моими объектами и вижу, как люди фотографируются с ними, выкладывают в соцсети. Немного расстраиваюсь, когда читаю негативные отзывы, но в то же время я всегда готов к конструктивной критике. Я понимаю, что всем не угодить и однозначно кому-то не понравится. Зачастую те, кто критикует - это люди, которые ничего не создают. Скорее всего, они даже больше разочарованы в состоянии вокруг. Сейчас очень много причин, чтобы быть обозленным. Но, так или иначе, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если мои работы кого-то заставляют улыбнуться, это уже здорово. Даже если это всего один или два человека. Главное, не нести негатива.

Скамейка "Такса" в Росте.

Скандальная каракатица

В сентябре в Териберке появился ярко-красный болотоход - это тоже дело рук Валентина Петрова. Свой арт-объект он назвал «Каракатица». С нею любят фотографироваться туристы, но нашлись и те, кому она действительно не понравилась:

- Я не знаю, что это за человек, которого так напрягает «Каракатица», что он написал в прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет расходования бюджетных средств и загрязнения территории. Мне кажется, вокруг столько грязи, мимо которой проходят эти же писатели. А тут обращают внимание на то, что человек пытался как-то украсить и благоустроить местность на радость людям.

Валентин пояснил, что финансирование его идей идет за счет грантов фестивалей и конкурсов, в которых выигрывают его работы. Однако большинство проектов создается на собственные средства:

- Я делаю это за свой счет, то есть это не какие-то государственные ресурсы, которые могли быть потрачены на другие цели. Это то, на что хватает моих собственных возможностей.

Валентин часто использует в своих работах красный цвет: «Мне очень нравится, как он контрастирует с пространством. Никакого сакрального смысла в нём нет. Это что-то яркое, любовь, жизнь»

Красный велосипед

«Красный велосипед» - еще один проект, который остался непонятым горожанами. Дизайнер поделился своими мыслями:

- Может, стоит дополнять свои работы какими-то сопроводительными табличками (я сейчас над этим работаю), чтобы доводить до людей смысл того, что я делаю. Но зачастую художник не обязан объяснять тот или иной замысел. Он просто может сказать, что он подразумевает, а люди сами трактуют. Мы же все по-разному воспринимаем окружающую реальность.

Арт-объект "Красный велосипед" в центре Мурманска.

На Севере – творить!

Творческого человека обидеть легко. Неконструктивный негатив может напрочь отбить желание создавать новое. Запал у человека также может потухнуть во время оформления всех необходимых заявлений для установки и согласования объектов.

Валентин выступает за упрощение бюрократических процедур. Художник считает, что творческий потенциал на Севере нужно поддерживать, а не пугать санкциями и штрафами:

- У меня огромное желание, чтобы у нас в городе появилось некое творческое пространство или мастерская, ангар или гараж, чтобы все желающие как-то преобразить свой двор и город могли туда прийти. Мы могли бы вместе претворять свои идеи в жизнь, создавать искусство, помогать и направлять. Сейчас время возможностей.

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