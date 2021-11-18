Земельные участки нужно использовать по назначению

Земли сельскохозяйственного назначения

Однако законодательством для всех земельных участков установлены категории и виды разрешенного использования: это означает, что землю, предназначенную для садоводства, нельзя использовать для выпаса скота, на участке, отведенном под пашню, запрещено возводить постройки, и так далее.

Перед тем, как приобрести или арендовать участок для какой-либо цели, стоит выяснить его категорию и вид разрешенного использования. Сведения о категории земель вносятся в Государственный кадастр недвижимости (ГКН) на основании Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007.

Использование земельного участка не по целевому назначению может стать поводом для привлечения к административной ответственности.

Кроме того, использовать земельные участки так, чтобы не причинять вред окружающей среде, должны все граждане и организации, даже если они не являются собственниками и арендаторами. Такие требования установлены статьей 42 Земельного кодекса РФ. Нельзя допускать загрязнения, истощения, деградации, порчи и уничтожения земель; необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и действующих экологических, санитарно-гигиенических и других правил.

Виды нарушений

Земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного производства, могут использоваться только в этих целях: для выращивания сельскохозяйственных культур, выпаса скота, сенокошения и т. д.

Признаками использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации являются:

а) наличие постройки, имеющей признаки самовольной;

б) загрязнение земельного участка химическими веществами;

в) захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства;

г) наличие на земельном участке, на котором осуществлена высадка сельскохозяйственных культур, сильной засоренности сорными растениями.

Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства утверждены постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1482.

Статья 13 Земельного кодекса РФ обязывает собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, по сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения сорной растительностью приводит к истощению, деградации, ухудшению плодородных свойств почвенного покрова, снижению плодородия земель.

Признаками неиспользования участка по назначению является его зарастание сорными растениями и древесно-кустарниковой растительностью более чем на 50 % площади и отсутствие хозяйственной деятельности на участке.

Нарушениями законодательства являются захламление земельного участка (например, коммунальными отходами), перекрытие плодородного слоя почвы продукцией, не относящейся к сельскохозяйственному производству (песчано-гравийной смесью, древесиной), несанкционированное возведение на земельном участке построек.

Порча земель

Часть нарушений приводят к порче земель. Это такие виды нарушений, как снятие и перемещение плодородного слоя почвы, порча плодородного слоя в результате разлива нефтепродуктов, перекрытие поверхности почвы различными объектами, разработка карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых, несанкционированное размещение отходов производства и потребления.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Компенсация вреда, нанесенного окружающей среде, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Размер вреда определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. При их отсутствии – в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда, нанесенного окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация проводится в соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 года.

Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, если устранение негативных последствий путем рекультивации земель невозможно в течение 15 лет.

Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается актом о рекультивации земель. Уведомление о завершении рекультивации с приложением акта направляется лицам, уполномоченным на согласование проекта, а также уполномоченным органам власти.

Административная ответственность

За невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

За самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8. 6 КоАП РФ.

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления является основанием для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения является нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

За нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также повреждение мелиоративных систем предусмотрена ответственность по ст. 10.10 КоАП РФ.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

ДОСЛОВНО

Индикаторы риска

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.06.2021 № 402 утверждены перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении Россельхознадзором контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Эти индикаторы могут служить основанием для проведения внеплановых проверок и других надзорных мероприятий в отношении владельцев земельных участков.

Индикаторами риска являются:

1. Наличие на участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы;

2. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель с/х назначения и уровень плодородия почвы;

3. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных защитных лесных насаждений;

4. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или уничтожении мелиоративной системы; заболачивание земельного участка, на котором расположена мелиоративная система.