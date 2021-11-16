Что бюджет грядущий нам готовит

При составлении основных параметров бюджета на новый год учли мнение северян. Фото: Правительство МО

Последний квартал года – всегда очень горячая пора: в скрупулезных расчетах и даже подчас спорах рождается бюджет на новый календарный период. В ближайшее время в Мурманской областной Думе рассмотрят, какой будет казна. А пока параметры регионального бюджета на 2022 - 2024 годы обозначили на последнем заседании правительства региона, заодно актуализировав стратегию «На Севере – жить!».

Особенность бюджета на 2022 год в том, что его составляли с учетом мнения северян. Почти 30 тысяч человек приняли участие в опросе, обозначив важные направления. Как отметил губернатор Андрей Чибис, бюджет-2022 можно назвать по-настоящему народным.

- Наш главный ориентир – люди, их потребности, их запросы. Именно поэтому, формируя бюджет на следующий год и плановый период до 2024-го, мы опирались на мнения северян. Планирование инвестиций находится в четком соответствии с обновленной стратегией «На Севере – жить!». Напомню: почти 23 000 человек за летние месяцы в рамках анкетирования отметили те сферы, которые для них принципиально важны. И мы ориентировались, прежде всего, на эти приоритеты. Больше всего в 2022 году мы потратим на образование и науку - каждый пятый рубль из нового бюджета. Каждый шестой рубль пойдет на систему здравоохранения, - сообщил на заседании правительства Андрей Чибис.

Если говорить предметно, то на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт направят 60% нового бюджета. В приоритете поддержки – семьи с детьми, малоимущие граждане, инвалиды.

- Вместе с тем в 2022 году и плановом периоде дополнительные ресурсы направят на развитие региона, в том числе за счет использования инструментов инфраструктурного меню. Так, в расходах бюджета отражены средства на реализацию новых инвестиционных проектов, предусмотренных за счет использования инфраструктурного бюджетного кредита, а также средства, высвобождаемые от реструктуризации ранее привлеченных из федерального бюджета бюджетных кредитов. Кроме того, значительный объем бюджетных средств будет направлен на реализацию актуализированного плана «На Севере – жить!», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Хорошая подпитка бюджета – инвестиции разных проектов, реализующихся на территории области. Бюджет 2021 года за их счет станет профицитным. В ТОР «Столица Арктики» на данный момент входят 9 резидентов с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей и созданием 12 тысяч рабочих мест. Как пример, налоги работники Белокаменки – якорного проекта «НОВАТЭК-Мурманск» - платят в бюджет Мурманской области. Вместе с Арктической зоной РФ в регионе насчитывается 92 резидента. В рамках общего «портфеля» инвестпроектов, которые реализуются в регионе, объем налоговых поступлений за ближайшие 10 лет, по расчетам, составит 257 миллиардов рублей.

- Это тот запас прочности, задел, на который мы сегодня можем рассчитывать, - подчеркнул Андрей Чибис. - Несмотря на пандемию коронавируса, доходы населения области в текущем году возросли на 2,2%, средняя зарплата жителей региона на 35% выше, чем в целом по стране, а уровень безработицы ниже общероссийского. Помимо выполнения всех социальных обязательств, у нас появилась уникальная возможность, по сравнению со многими прошедшими годами, инвестировать в развитие нашей области. В следующем году мы направим на развитие важнейших направлений и отраслей на 19 миллиардов рублей больше, чем в текущем году. А общая сумма расходов составит более 123 миллиардов рублей. Принципиально важно, что у нас появились деньги, чтобы вкладывать в повышение качества жизни людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- Мурманская область переживает экономический рост. По темпу роста социально-экономического положения мы являемся лидерами по стране: сейчас мы находимся на 21-м месте, поднялись на 15 пунктов. Рост экономики в регионе за 2019 год составил 105%, за 2020-й и 2021 годы, по оценке, - 106,5% к предыдущему показателю, прогноз на следующие три года - еще 109,5%. По скорости роста валового регионального продукта Мурманская область лидирует в СЗФО и занимает 7-е место по России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доходная часть бюджета в 2022 году составит 103,6 млрд рублей, расходная - 123,9 млрд рублей, в 2023 году - 107,2 и 113 млрд, в 2024-м – 111 и 111,6 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

В чем состоит стратегия «На Севере - жить!»

В актуализированную стратегию вошли 190 мероприятий, на которые за три года потратят 96 миллиардов рублей.

Самым важным для северян оказалось здравоохранение - в 2022 году на него потратят 19,2 миллиарда рублей, средства направят на ремонт первичного звена, больниц, закупку нового оборудования, развитие информационных технологий и т.д.

Еще 20 миллиардов пойдут на социальную сферу, в том числе ремонт социальных центров, 16,4 миллиарда – на комфортную городскую среду, 3,6 миллиарда – на ремонт дорог,16 миллиардов отдадут на строительство и капитальный ремонт. Дополнительно к программе капремонта будет выделен миллиард рублей на фасады и кровли.

- Нам поэтапно надо приводить наши города в порядок, чтобы в них было комфортно, уютно, прилично, чтобы не было обшарпанных фасадов. Мы эту работу активно ведем последние два года. Особый акцент делаем, конечно, на столицу области. Ведутся дополнительные работы по фасадам, ремонту кровель и декоративной подсветке, чтобы облик наших городов менялся, чтобы в них было интересно жить, - отметил губернатор.

В 2022 году стартует проект по улучшению качества водоснабжения в населенных пунктах западного берега Кольского залива, прежде всего в микрорайонах Абрам-Мыс и Дровяное, а также по обеспечению водой новых инвестпроектов – резидентов ТОР «Столица Арктики». 2,5 миллиарда рублей должны дать толчок жилищному строительству, в частности, реновации Больничного городка.

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