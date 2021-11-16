Вышел 8 номер журнала «Арктика 2035»

Инновационная повестка раскрывается в статье о применении элементов зелёного финансирования экопроектов в регионах АЗРФ. Фото: ПОРА

Вышел из печати очередной номер научного журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения». Этот выпуск стал четвертым в 2021 году и восьмым с момента основания журнала (издателем является Экспертный центр ПОРА). В свежем номере публикуются статьи, посвящённые актуальным направлениям и проблемам развития АЗРФ. Материалы подготовлены авторами по докладам, сделанным на круглом столе «Актуальные направления развития российской Арктики как геостратегического региона», которыи проше л 15 июля 2021 года на базе РАНХиГС при организационнои и информационнои поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Авторы поднимают широкии пласт проблем, решение которых необходимо для устои чивого развития россии скои Арктики.

В секции о государственной политике в Арктике рассматривается необходимость учета климатических изменении в стратегических документах россии ского правительства, дается обзор основных подходов к развитию Арктическои зоны Республики Саха (Якутия), обсуждаются актуальные научно-образовательные направления развития Арктики как геостратегического региона.

В блоке, посвященном аспектам международного сотрудничества, описываются изменения, которые претерпевает Арктика как международныи регионе после пандемии.

Блок экономики и финансов представлен статьями, в которых обобщается опыт «Норильского никеля» в оценке рисков в связи с изменением климата в Арктике и дается сводка регионального потенциала Санкт-Петербурга в освоении Арктического макрорегиона.

Раздел экологии и устойчивого развития включает статью о водных биологических ресурсах Арктики, а также технологический обзор возобновляемых источников энергии в Арктической зоне.

Инновационная повестка раскрывается в статье о применении элементов зеле ного финансирования экопроектов в регионах АЗРФ.

Наконец, социальная проблематика рассматривается в публикациях, в которых дается обозрение образовательных программ по развитию Арктики, обсуждаются плюсы жизни в маленьких арктических городах, говорится о взаимодействии государства и бизнеса в реализации семейной политики. Приводятся результаты первого года проекта «Институциональныи инжиниринг моногородов Арктическои зоны — модернизация и устои чивое развитие». Дается описание средств, которые помогут превратить Арктику в территорию комфортнои жизни и социальнои стабильности.

Бесплатно скачать журнал «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения», №4 (8), 2021 можно здесь: https://porarctic.ru/ru/upload/Arctic4_8.pdf

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