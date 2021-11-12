Андрей Турчак во время визита в Мурманскую область: «Этого нет? Будет!»

В лицее №1 смогут обучаться 1200 детей, 900 человек уже набрали. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

11 ноября в Мурманскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Повестка дня была социальная – осмотр ФОКа с бассейном «Гольфстрим» в Коле, школы № 12 и нового лицея в Североморске.

Хлорка – это старомодно

- Помню этот проект. Начинали в 2019 году, когда я впервые приехал в Мурманскую область после вашего назначения, Андрей Владимирович, - обратился Андрей Турчак к губернатору Андрею Чибису, перешагнув порог «Гольфстрима». – Но тогда все было на уровне эскизов, а сейчас это настоящая точка притяжения.

Пока высокопоставленные гости осматривали здание, на дорожках вовсю шли занятия. Раньше в Коле, население которой составляет около 10 тысяч человек, не было своего бассейна. Сейчас же его не только построили, но и сделали одним из лучших в области. Сложная система очистки воды, в том числе серебрение, позволяет не использовать хлорку, поэтому плавать можно даже без очков.

В школе 12 Североморска 50 лет не было ремонта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

50 лет без ремонта

После Колы путь лежал во флотскую столицу. С каждым годом детей в Североморске становится все больше, и если в Мурманске решили вопрос с очередями в детские сады, то здесь быстро это сделать не удалось. Остро стоял и вопрос со школами.

Так, например, школа №12 на улице Душенова в этом году отмечает 50-летие. Но вид у "юбиляра" не праздничный, плохо по всем фронтам: и в части фасада, и кровли, оставляет желать лучшего состояние спортзалов и кабинетов.

- У нас там пол неровный. И компьютеров нет, - прямо говорят ребята из среднего звена, к которым Андрей Турчак и Андрей Чибис заглянули на урок.

Детям скромничать перед гостями ни к чему - у них на языке все то, что у взрослых иногда только в голове. Но такая честность к лучшему. «Единая Россия» в своей стратегии опирается на мнения конкретных людей, потому что из кабинетов реальные проблемы не увидишь.

За полвека работы школа № 12 выпустила более сотни медалистов. А вот капитального ремонта не видела. А он очень нужен: кровля течет, из-за этого в кабинетах сырость, срочно надо отремонтировать и оборудовать кабинеты химии, биологии, физики, столярную и слесарную мастерские. Когда-то в школе был и лингафонный кабинет...

- Будет, - емко ответил директору Татьяне Смирновой Андрей Турчак. – Вы как хотите ремонт делать? За одно лето или дольше?

- Хотелось бы за одно, но куда детей деть? Ремонт быстро не сделается, и школу придется закрывать, - отметила директор школы.

- В ближайшее время продумайте два сценария и представьте мне: как отремонтировать за одно лето и как - за два года, - распорядился секретарь генсовета партии.

«Гольфстрим» стал первым бассейном в Коле. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пример для всей России

Не исключено, что детей временно переведут учиться в лицей № 1 на улице Пионерской (в него переоформили среднюю школу № 9), который строят в рамках нацпроекта «Образование», госпрограммы Мурманской области «Развитие образования», нацпроекта «Образование» и проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» (направление «Детские сады - детям»).

- Это первая построенная школа в Мурманской области за 30 лет. Наконец-то в Североморске можно было увидеть башенные краны. На этом месте убирали гаражи, работа шла непросто, люди не верили, что что-то построят. Но мы шли к цели. К 1 сентября 2021 года сдать объект не удалось. Главная трудность была в том, что в Североморске такой большой объект можно было строить или на болоте, или на скале. Планировали, что после взрыва вывезем 8 тысяч кубометров скалы, а вывезли 48 тысяч, - рассказали о лицее в администрации Североморска.

Зато результат впечатляет: пять корпусов, огромный стадион (кажется, лучший в городе), просторные классы и коридоры - все соответствует последним требованиям. Ответственные за лицей уже пригласили детей с ограниченными возможностями проверить среду для инклюзивного обучения, и вердикт положительный – людям с ограниченными возможностями в таких помещениях удобно.

В лицее № 1 смогут обучаться 1200 детей, 900 - уже набрали. В классах их будет ждать современное оборудование. Летом 2022 года на базе образовательного учреждения откроют единственный в Североморске детский технопарк «Кванториум». Школьникам также будут доступны тренажерный зал, тир, театральная студия, актовый зал на 700 мест. Библиотека состоит из двух читальных залов с полным доступом к сети интернет, литературной гостиной и помещения для хранения учебной и художественной литературы. На территории школы оборудованы стадион, баскетбольная площадка, полоса препятствий, установлены уличные тренажеры.

Сейчас новое здание лицея проходит лицензирование, остались только приятные хлопоты в виде завоза мебели и техники. И после Нового года здесь начнутся уроки.

- Недавно был сформирован восьмой состав Государственной Думы. «Единая Россия» шла на выборы с народной программой, которая формировалась в регионах, на земле, поступило 2,5 миллиона предложений. И сегодня на примере Мурманской области мы посмотрели объекты, которые попали в программу и будут реализованы с 2022 года. Порадовал «Гольфстрим». На 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в бюджете во время первого чтения при поддержке партии предусмотрено финансирование по спортивной части в размере 2 миллиардов рублей, с дальнейшим ростом этой суммы. Деньги пойдут в том числе и на строительство ФОКов, которые будут представлять собой не только футбольные поля, но и атлетические зоны, зоны воркаута, душевые и т. д. В Североморске мы посетили школу № 12, у которой богатая история, и ее преображение будет идти по партийному проекту, поддержанному президентом. Для нас важно, чтобы это был не только ремонт – покрасили и ушли, а чтобы школа наполнялась содержанием, создавалось новое образовательное пространство. Чтобы не было разницы между школами, которые капитально ремонтируются и строятся. За 5 лет в России будет капитально отремонтировано 7200 школ, деньги на это заложены, сомнений, что программа будет выполнена, нет. Также будет построено 1300 школ такого уровня, как лицей в Североморске.

От лица партии Андрей Турчак пообещал содействовать развитию спорта в Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Хочу поблагодарить Андрея Анатольевича, что партия всегда поддерживает нас не только эмоционально, но и финансово. Поэтому те обязательства, которые мы берем на себя после общения с людьми, удается реализовать. В таких бассейнах, как в Коле, люди нуждались давно, такой же ФОК строится в Заозерске. Правильно Андрей Анатольевич отметил, что программа по ремонту школ должна не просто подлатать - должна появиться новая образовательная среда.

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