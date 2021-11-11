"Испытано на себе": Можно ли попасть в общественные места без QR-кода

С 11 ноября вместе с QR-кодом могут проверить и паспорт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни тысяч заболевших, тысячи умерших, расширение ковидных отделений в больницах… Большинство людей статистические данные заставляют ужаснуться, но не привиться. Дабы остановить распространение коронавирусной инфекции, в некоторых регионах система QR-кодов была введена еще летом, до Мурманской области же дошла только сейчас.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября заполярным предпринимателям пришлось ознакомиться с новыми приложениями, сканирующими на входе QR-коды северян. Нововведения коснулись заведений общественного питания, кинотеатров, спортивных залов и фитнес-центров, организаций культуры и искусства и так далее. С 11 ноября те же требования коснулись торговых и торгово-развлекательных центров, соляриев, салонов красоты и парикмахерских, бань, саун и бассейнов, а также гостиниц. С этого же дня предъявителям кодов необходимо показывать документы, удостоверяющие личность.

Система выглядит достаточно надежной, но как все обстоит на самом деле и не надо ли ее усовершенствовать? Мы проверили на себе. Сразу оговоримся: не стоит повторять это за корреспондентом «КП»-Мурманск» и пользоваться чужим QR-кодом. Дело и в сознательности, и в том, что это грозит наказанием (см. «Комментарий эксперта»).

О чем говорит QR-код

Итак, в магических квадратиках, которые мы можем заполучить на свой смартфон или распечатать через портал «Госуслуг», зашифрованы данные о его предъявителе. Через приложение можно узнать пол, фамилию, имя и отчество человека (правда, только первые буквы), дату рождения и первые две и три последние цифры паспорта. В силу того, что полностью данные не высвечиваются, а паспорта не спрашивают, выходит, можно пройти и по чужому QR-коду.

Я для эксперимента использовала скриншот QR-кода своей подруги, которая прошла полный курс вакцинации. Исходя из этого ясно, что назвать минимальную информацию об этом человеке я была вполне способна. Отдавая себе отчет о том, что нарушаю закон, при себе я имела редакционное задание и свои личные документы, в том числе QR-код.

Вход запрещен

Обычный вечер. Очередь у всемирно известного фастфуда в центре Мурманска. Как выяснилось, образовалась она из-за того, что менеджера заведения попросили выйти в зал, из-за чего ему пришлось покинуть свой пост у входа. Его сменил охранник, закрывший дверь и грозно глядящий на собравшихся сквозь стекло.

Вернувшись, менеджер открыл дверь и начал пропускать любителей гамбургеров по QR-кодам. У меня он спросил год рождения, у молодого человека за мной – полное имя и отчество. Не паспорт, конечно, но хоть что-то…

- А у меня нет QR-кода, что мне делать? – вежливо поинтересовалась девушка за мной.

- Вы можете заказать на вынос, - ответил менеджер.

Далее вместе долго и мучительно они выбирали через приложение на телефоне то, что хотела съесть северянка. Менеджер сам все записал и отправился на кассу, чтобы сделать заказ, а

девушка осталась стоять и ждать своего часа в предбаннике. Из-за всех этих манипуляций очередь на входе увеличилась вдвое.

В зале же, на удивление, были заняты все столы, которые не были обозначены крестами во имя соблюдения социальной дистанции.

Кстати, говорят, что в больших сетевых заведениях лучше всего соблюдают все антиковидные предписания. Проверим, так ли бдительны местные предприниматели.

«Если есть, то показывать не надо»

Следующими пунктами нашей проверки стали еще два заведения в центре города – кофейня и кондитерская, в которой есть столики. Холл кофейни превратился в пропускной пункт: натянутая веревка, стол с распечатанным меню и девушка с телефоном в руках.

- Вам с собой или хотите у нас посидеть? – начала она с вопроса.

- А какая разница? – прикинулась неосведомленной я.

- Если хотите зайти внутрь, нужны коды, всякие документы… - растерянно ответили мне.

Чтобы не накалять обстановку, я спокойно показала чужой QR, но он почему-то не считался, а сердце мое, признаться, екнуло. Через минуту подошел молодой человек, что-то поколдовал в телефоне - и чудо произошло. Ничего, кроме самого кода, у меня не спросили, и я с легкостью оказалась внутри. Почти за каждым столом сидели люди.

- Коды есть? – спрашивают в кондитерской.

- Да, конечно, - с уверенностью ответила я и потянулась в карман.

- Показывать не надо, - как будто с облегчением ответила дама с телефоном в руках.

Война войной, а обед по расписанию. Больше ничего и не скажешь.

Народу поубавилось

На фитнес я хожу уже около полугода, и отсутствие пресловутого QR-кода не смогло победить стремления к совершенству. В первый же день новой эпохи я, по обычаю, собрала спортивную сумку и отправилась навстречу здоровому телу и духу.

Чужой скриншот без проблем сработал и тут, но немного расстроила картина внутри. Людей в зале стало ощутимо меньше. Если обычно одновременно занимаются больше ста человек, то сейчас любителей спорта стало вдвое меньше. Пропали и те, кто следит за собой, несмотря на возраст – пожилых посетителей теперь встретишь очень редко: не привитые северяне старше 60 должны быть на самоизоляции.

Похожая ситуация и в кинотеатрах.

- Я должна предупредить вас, что вход в зал осуществляется только после проверки QR-кодов, - отчеканила девушка, продающая билеты.

Следовательно, купить билеты проблем не составило. Молодой человек у зала действительно отсканировал мой чужой код, но больше никакой информации от меня не потребовал. Признаться честно, я не была в кино с начала пандемии, и то, что я увидела в зале, меня одновременно и удивило, и расстроило: на кассовый фильм известной голливудской франшизы пришло всего около двух десятков человек, которые расположились по всему залу, дабы соблюсти социальную дистанцию.

СКАЗАНО

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- Система QR-кодов доказала свою эффективность, так как не носит запретительного характера, а позволяет тем людям, которые ответственно подошли к своему здоровью, безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию. Я честно скажу, стабильность – хрупкая, потому что любая вспышка или нарушение ограничений может эту стабильность подорвать. Поэтому я прошу еще раз всех жителей, работодателей, организаторов мероприятий очень ответственно относиться к тем ограничениям, которые у нас есть.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что будет тем, кто использует чужой QR-код?

Об этом мы спросили Андрея Шаркова, первого заместителя председателя Мурманского регионального отделения Ассоциации юристов России.

- Какое наказание предполагается за использование чужого или поддельного QR-кода или справки?

- То, что мы сейчас называем QR-кодом, является формой представления специального документа, который называется «сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». По сути, предоставляя чужой или сфальсифицированный QR-код, граждане используют заведомо поддельный документ, обманывают доверие других и создают угрозу заражения.

В зависимости от последствий таких действий граждане могут быть подвергнуты уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил по ч. 1 ст. 236 УК РФ в виде штрафа в 500 - 700 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до двух лет. Также может быть составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Штраф для граждан по этой статье - до 30 000 рублей.

Если QR-код сфальсифицирован, то ответственность может наступить по ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусматривающей наказание (в том числе лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. На практике правоохранительные органы возбуждают также уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

- Как должны действовать сотрудники организаций, в которых введена система QR- кодов, при выявлении незаконного использования кода или справки (чужой или поддельной)?

- В случае выявления факта сотрудник самостоятельно принимает решение о сообщении или несообщении о нем. Ответственность за несообщение об использовании чужого или поддельного QR- кода не предусмотрена.

- Насколько правомерно требование предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт и т.д.), при наличии у посетителя QR-кода?

- С 11 ноября 2021 года вступают в силу изменения в постановление правительства Мурманской области от 04.04.2020 года № 175-ПП. В новой редакции п. 2.9 установлена обязанность граждан предъявлять вместе с QR-кодом документ, подтверждающий личность.

- Не нарушает ли права и свободы человека само введение системы QR-кодов?

- Любое государственное регулирование в той или иной мере ограничивает права определенной категории граждан, и в этом плане законодатель и правоприменитель всегда должны обеспечивать баланс различных прав и интересов граждан. Введение специального режима посещения общественных мест в данном случае преследует цель защиты здоровья неопределенного круга лиц. Жизнь и здоровье граждан являются одной из высших ценностей, защищаемых Конституцией, и в этом плане баланс при существующей степени опасности, на мой взгляд, соблюден.

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