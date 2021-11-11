Тренер морских животных Мурманского океанариума: «Мы понимаем друг друга без слов»

Тренер с заботой относится к своим подопечным. Фото: Мурманский океанариум

10 ноября одному из главных артистов Мурманского океанариума – тюленю Филе – исполнилось 34 года. Несмотря на почтенный возраст, ластоногий долгожитель продолжает радовать публику яркими выступлениями вместе с другими питомцами.

«Отец» Фили - тренер морских животных Александр Калинин, с которым «КП»-Мурманск» поговорила о прелестях и сложностях работы с тюленями и узнала секреты их воспитания.

Как все начиналось

Погружаясь в прошлое, Александр рассказал, как начиналась его карьера. Он стоял у истоков создания океанариума и заинтересовался морскими обитателями, работая в Мурманском морском биологическом институте (ММБИ).

- В 1988 году, когда закончилась моя военная служба, я узнал, что существует ММБИ, который на тот момент базировался в Дальних Зеленцах. Специалисты там изучали морских млекопитающих. Им нужны были сотрудники, а меня заинтересовала работа с тюленями. Там я и познакомился с маленьким Филей. Затем родилась идея создать мурманский океанариум. Стали готовить сцену, вольеры, обучили людей. Открылись в 1992 году, - отметил наш собеседник.

К слову, Филю нашли во время морской экспедиции ММБИ в районе Кандалакшского заповедника. Тюлененок был брошенным – его мать совсем не появлялась.

- В первые месяцы жизни серые тюлени в воду не уходят, а остаются на берегу с мамой. У Фили она куда-то пропала. Когда экспедиция уже уходила с островов, специалисты спасли его, забрав с собой, - рассказал мурманчанин.

С улыбкой он отмечает, что с Филей они неразлучны и без слов понимают друг друга. Тот снится ему даже в отпуске.

От 10 минут до полугода

Александр уверен: чтобы найти общий язык с морскими животными, нужно прежде всего почитать полезные книги. Например, труд американского биолога Карен Прайор «Несущие ветер». Затем нужно объединить теорию с практикой.

- Тюлени слышат людской голос, понимают жесты. Все начинается с букваря, как в школе. Животное должно привыкнуть к человеку и к условиям, в которых оно находится. Это долгий процесс, в течение которого нужно наладить взаимопонимание. Все больше изучая тюленей, человек находит правильные шаги к ним. Так, постепенно ластоногих отучают питаться живой рыбой и дают им разделанную. Любят они селедку, треску и кальмаров. Последних лопают, как конфеты. В это время у тюленей зарождается интерес к человеку, который приносит еду, - говорит тренер.

Обучаются тюлени по-разному. Все зависит от подготовленности животного, благоприятности условий, в которых он живет, опыта тренера.

- Если номер сложный, то каждый этап изучается по отдельности. Даже отбивание мячика, например, не так просто, как кажется на первый взгляд. Какой-то номер можно подготовить и за 10 минут, а на другой понадобится полгода, - поделился Александр. - В Мурманском океанариуме мы работаем именно с тюленями-аборигенами, которые обитают в наших краях. У каждого свой характер, и нужно при работе с ними учитывать предпочтения, страхи, особенности каждого.

Процесс обучения всегда интересен морским животным, но не все складывается гладко. Ластоногие могут злиться, если что-то не получается. В таком случае тренер откладывает непростое занятие до следующего дня.

Александр Калинин отмечает: для того чтобы познать такую профессию, нужно, в первую очередь, любить животных. Также пригодятся терпение и уравновешенность.

- Я считаю, что наших братьев меньших нужно оберегать. Я познал их очень близко в стенах института и океанариума, однако человек, впервые увидевший тюленя, может подумать, что тот глупый и недалекий. На самом деле это милое, добродушное существо, очень способное. Тюлени не умеют обманывать и предавать, они хорошие друзья. Это то, за что я очень люблю свою работу, - подытожил Александр Калинин.

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