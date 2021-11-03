Для Александра Дильмухаметова-Михайлова это дебютная работа.

В октябре в Мурманской области отметили 77-летие Петсамо-Киркенесской операции. К особой дате начинающий режиссер Александр Дильмухаметов из Видяево снял короткометражный фильм «Северный ветер. История, которая случилась». Какие события легли в основу ленты и почему ее надо посмотреть, он рассказал «КП»-Мурманск».

- Александр, что вдохновило вас снимать фильм о Великой Отечественной войне и десятом сталинском ударе?

- Вопреки мнению многих, наш фильм не исторический и не документальный. В первую очередь, он о чувствах людей той эпохи, особенно женщин. В данном случае мы решили показать это, вдохновившись историей Веры Коротиной. Хотелось отдать дань уважения людям, пережившим те тяжелые времена. Для нас очень важно было передать именно настроение, и в этом помогла музыка Земфиры, написанная к одноименному фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Я считаю очень правильным решение, что мы остановились на этом исполнителе. Честно говоря, даже не знаю, чьи еще музыкальные произведения подошли бы так хорошо.

- Что послужило вдохновением?

- Изначально идею предложила Наталья Николаевна Гридасова — директор Дома офицеров в Видяево. Вдохновившись короткометражным фильмом «Снайпер», мы решили попробовать сделать что-то свое. Наша команда подумала, о чем будет наш фильм, вместе написали сценарий, а Наталья Николаевна его потом адаптировала.

- Почему вы выбрали именно тему Великой Отечественной войны?

- Мы еще на этапе обсуждения идеи задумались над тем, к какой дате приурочить наш фильм. Решили, что снимем и выпустим картину к 23 октября - дню памяти о Петсамо-Киркенесской операции. Сюда также очень хорошо подходила наша идея взять за основу историю Веры Коротиной. К памятной дате — памятный фильм. И мы очень рады, что он нашел свою аудиторию. Сейчас посмотреть фильм можно в социальной сети «ВКонтакте» или на YouTube.

- Как проходили съемки?

- Съемки шли только один день, и для многих в нашей команде это был единственный выходной. Нам очень повезло, так как когда мы выехали снимать, до снега оставалось всего пара дней. Когда мы приехали в поле, передо мной сразу появилась картина – идущая по траве женщина. Я решил, что именно это место будет и в начале, и в конце фильма. А вот локацию с водой пришлось поискать. Хотя наш фильм и не претендует на документальность, нам обязательно был нужен берег, который бы походил на то, в каких условиях находились военные. На поиск такого места ушло четыре часа — это была львиная доля всего нашего времени. При этом сами съемки прошли достаточно быстро, на каждую сцену ушло по два-три дубля. Для нас важно, что на монтаже в итоге использовались только первые дубли, так как именно они оказались лучшими. При этом у нас играли непрофессиональные актеры.

- Как вы выбирали актеров?

- Нашу команду объединяют Дом офицеров поселка Видяево и Наталья Николаевна. Все проекты мы делаем совместно с ней. Она же исполнила роль Веры Коротиной. Вторую роль сыграла Евгения Мясникова, она тоже работала раньше в воинской части. У нас много замечательных людей, которые участвуют в других проектах. Конкретно в этом почти сразу было решено выбрать на главные роли именно Наталью Николаевну и Евгению: мы с ними давно знакомы, и уже были известны их актерские возможности, поэтому сомнений не было.

Короткометражный фильм расскажет историю Веры Коротиной.

- Планируете ли вы заявлять фильм на какие-либо фестивали?

- Наш фильм номинирован на конкурс кинотворчества молодежи «Медиа Арктика». Мы также отправили фильм на оценку в министерство культуры Мурманской области. Вся команда сейчас сгорает от нетерпения в ожидании рецензии. Очень интересно узнать, что напишут о нем профессионалы.

Если говорить о конкурсах, то мы были несколько расстроены. Мы испытываем сильную нехватку различных фестивалей и грантов. Если человек не живет кино, то у него не будет мотивации им заниматься. Создание фильмов — это всегда дорого и сложно. Очень не хватает какой-нибудь молодежной премии. Хотелось бы, чтобы в нашей области появился престижный кинофестиваль. Главное, чтобы они были доступны для всех и молодые люди могли заниматься созданием кино и развиваться.

Мы думали отправить наш фильм на какой-нибудь финский фестиваль, даже почти закончили его перевод, но снова возникли сложности с их поиском. Так что пока нет.

- Какие у вас планы на ближайшее время? Планируете ли заняться новым проектом?

- Мне семнадцать лет, я учусь в одиннадцатом классе и стою на распутье. Моя душа рвется к кинематографу, но мне также близки и другие направления. Например, PR и реклама. Я думаю, что режиссерами все же не становятся, ими рождаются. И мне кажется, что стоит заниматься тем, что у тебя получается лучше всего. Я сейчас себя пробую в различных сферах деятельности и ищу, что же в итоге мне окажется ближе. Насчет фильма, у нас уже ходили разговоры о том, чтобы сделать вторую часть. Но пока что точно это неизвестно.

- В каком жанре вы бы хотели себя попробовать?

- Думаю, я бы хотел попробовать снять драму или сказку о чуде. Я очень люблю волшебство и, мне кажется, что в нашем мире его очень мало. А где, как не в кино, мы можем отразить то, чего хотим в жизни?

- Многие любят шутить на тему качества русского кинематографа, а как вы к нему относитесь?

- У русского кинематографа определенно есть будущее, но его еще нужно сформировать. Например, поддержкой молодежного кино, созданием фестивалей и премий. У нас очень много творческих людей, которые умеют писать хорошие сценарии, но не могут их реализовать. Они умеют творить, но у них нет возможности проявить себя. Например, у меня, ученика одиннадцатого класса, даже нет такого предмета, как мировая художественная культура. Я не исключаю, что лет через двадцать в Москве будет новый Голливуд, но для этого нужно сделать правильные шаги. А пока у нас не осознают всю важность культуры.

НАША СПРАВКА

Вера Порфирьевна Коротина родилась в Казани, воспитывалась в детском доме. В годы Великой Отечественной войны ушла на фронт добровольцем, попала на Соловки в школу юнг, где обучилась снайперскому делу. 17 июня 1942 года Вера Порфирьевна стала ефрейтором 12-й особой бригады морской пехоты Северного флота. Она располагалась в губе Малая Волоковая, в Варяжском заливе Баренцева моря. Вера провела три года в окопах на самом северном участке фронта со снайперской винтовкой в руках. 10 октября 1944 года она участвовала в штурме Муста-Тунтури, участвовала в Петсамо-Киркенесской операции.

Веру Коротину наградили орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Заполярья». По окончании войны она вместе со многими другими бывшими фронтовиками восстанавливала поселок Никель и комбинат «Печенганикель».

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