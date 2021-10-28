Школьница из Мурманска изобрела электрические ходунки, не имеющие аналогов в мире

Алина Бушманова приняла участие в SK KIDS CHALLENGE.

Юная мурманчанка Алина Бушманова стала призером федерального конкурса технологических проектов SK KIDS CHALLENGE. Подведение итогов и торжественная церемония награждения прошли в Москве в технопарке «Сколково».

Проект Алины занял третье место в номинации «Технологии в инклюзивной сфере». Как рассказывает мама девочки, идея электрических ходунков возникла у дочери еще в семь лет (сейчас ей 14).

Алина надеется, что ее изобретение поможет другим.

- Она о них мечтала, чтобы было удобно передвигаться, так как у нее детский церебральный паралич с рождения. Узнав о конкурсе, решили оформить проект, чтобы реализовать идею Алины в жизнь, - поделилась Наталья Бушманова.

Уникальность ходунков заключается в том, что они работают как электросамокат, но адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Разработка Алины позволяет самому выбирать способ передвижения: ходить, опираясь на дуги, или ехать. Маломобильным людям использование таких технологий поможет быстро, удобно и безопасно преодолевать большие расстояния без посторонней помощи. Электрические ходунки будут иметь складную конструкцию, чтобы легко помещаться в багажник автомобиля.

Девочка мечтала об электроходунках с 7 лет.

- Мы понимали, что это шанс на миллион, так как все идеи классные. Алине повезло, и ее проект заметили, - добавила мама девочки.

Проект Алины соответствует всем последним требованиям современности и не имеет аналогов в мире. На данном этапе разработкой школьницы заинтересовались, и, возможно, вскоре электрическими ходунками смогут воспользоваться люди с инвалидностью. Мама девочки надеется, что получить ходунки можно будет через Фонд социального страхования для людей с параличом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы встретили под Териберкой не впавшего в спячку медведя. Косолапому издалека предложили отведать хлеба, но он отказался [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru