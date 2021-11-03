Руководитель Росприроднадзора прокомментировала создание природного парка в Териберке

В Териберке, по мнению главы Росприроднадзора, надо рассчитать антропогенную нагрузку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала редакции «КП»-Мурманск» создание природного парка в Териберке.

- Создание особо охраняемой природной территории в Териберке – это хорошо, но надо делать очень грамотно. Люди должны иметь туда доступ, мы должны обеспечить людей инфраструктурой, иначе в туалет он все равно пойдет в кусты. Например, на Байкале я вижу по официальной статистике семь тысяч маломерных судов. Куда они сливают отходы жизнедеятельности? Там нет пункта приема отходов. Водоем, конечно же, может это переработать, но рано или поздно у природы ресурс к самовосстановлению закончится, - сказала Светлана Радионова.

По ее мнению, территорию региона необходимо развивать комплексно, и для этого, в первую очередь, на уровне каждого субъекта необходимо рассчитать предельно допустимую антропогенную нагрузку.

- Мы готовы помочь разработать сводный том предельно допустимого воздействия на территорию. Его наряду с генеральным планом развития территории может и должен утверждать каждый губернатор. Пока ни один к нам не обращался, - комментирует Светлана Радионова.

По ее мнению, такие расчеты позволят комплексно оценивать воздействие на окружающую среду. Один завод – не критично, а три завода в одном месте - это уже проблема. Поэтому в ближайшее время будет меняться подход к экологической экспертизе проектов, и каждый проект будут рассматривать в комплексе с остальными.

Также необходимо учитывать мнение населения. Если на местности живет 1,5 тысячи человек, а приезжает туда в год миллион туристов, то встает вопрос о вывозе отходов от этой туристической деятельности, а они считаются от проживающих на территории людей.

Расчет предельно допустимой нагрузки позволит и оценить, какой вид деятельности возможен на этой территории. Например, при постоянном гнездовании птиц единственный допустимый вид нагрузки – гостиничная деятельность. Потому что постоянное проживание людей в этом месте повлечет за собой магазины, больше транспорта, связь и другие виды отходов.

- Открытие одной территории хорошо, но если туда приедут всей страной разом, то это ее убьет за год. Поэтому необходимо открывать как можно больше таких мест и регулировать нагрузку. Сделать территорию доступной для всех, обеспечить максимально комфортные условия, с табличками, указателями, местами отдыха, но и регулировать поток, - считает Светлана Радионова.

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