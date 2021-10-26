«Балетные ноги растут из России»: Историк моды Александр Васильев провел творческую встречу в Мурманске

Именитый историк моды рассказал северянам о творчестве своего отца. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской областной филармонии прошла творческая встреча с известным историком моды Александром Васильевым «Русские сезоны Сергея Дягилева и мода».

Он рассказал зрителям о знаменитых «Русских сезонах» - гастрольных выступлениях русских артистов оперы и балета, организованных прославленным деятелем культуры и антрепренером Сергеем Дягилевым. Они проходили за границей с 1908-го по 1929 год.

Прорыв в Париже

В начале XX века, после неудачной постановки балета «Сильвия» в Санкт-Петербурге и ухода с должности редактора «Ежегодника императорских театров», Дягилев навсегда уехал в Париж, где в дальнейшем его ждал колоссальный успех.

В 1906 году в столице Франции он открыл выставку «Два века русского искусства и скульптуры», которая заняла 12 залов в Гранд-Пале. На ней были представлены картины как молодых художников - Бенуа, Грабаря, Кузнецова, Малявина, Репина, Серова, Явленского, Рериха и других, так и мастеров прошлого, а также 36 древнерусских икон. Эта экспозиция во многом заложила основы успеха «Русских сезонов» и «моды на все русское», которая охватила Европу в последующие годы.

Затем Дягилев стал больше тяготеть к балету, чем к художественному искусству. В 1909 году он впервые показывает в театре «Шатле» русский балет, который получил множество восторженных откликов от европейской публики, ранее не знавшей русских музыкантов и танцоров.

На выставке можно увидеть более полусотни работ, в том числе автопортрет Александра Павловича Васильева. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Программа первого сезона включала балеты «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Пир», «Клеопатра», «Сильфиды», а также оперы «Борис Годунов», «Псковитянка», «Руслан и Людмила». В течение 10 лет фамилия Дягилева гарантировала успешную продажу билетов, - отметил Александр Васильев. – Балетные ноги растут из России.

Во многом благодаря Дягилеву балет стал одним из символов России и родиной всех шоу кабаре. С 1909 года его труппа в рамках «Русских сезонов» ставила по всей Европе выдающиеся балеты, многие из которых («Весна священная», «Жар-птица», «Шехеразада») до сих пор считаются вершиной жанра.

- Труппа Дягилева совершала огромные гастроли - в Вену, Будапешт, Берлин, Венецию, Лондон, Мадрид, Лиссабон, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк и многие другие города. Для той поры это были невероятные путешествия. Все хотели видеть спектакли! – рассказал историк моды.

Влияние на моду

Слушатели не только познакомились с «эпохой Дягилева» и ее творцами, но и узнали, как работали передовые художники и модельеры над декорациями и костюмами для постановок и какое влияние оказали на культуру и эстетику моды.

В 1911 году известный модельер Поль Пуаре, вдохновившись талантами России, представил во Франции свою русскую коллекцию, которая взбудоражила умы парижан. В этом же году он организовывает в парижском особняке праздник - костюмированный бал «1002 ночи» в восточном стиле, который получил широкую известность.

- Оформление было сделано на основе коллекции Пуаре по восточным мотивам. Празднество стало своеобразным жестом уважения к русскому балету и было навеяно балетом «Шахеразада», поставленным в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, - сказал историк моды. – Пуаре никогда не работал для Дягилева, но наш импресарио был факелом, который зажег свет в конце туннеля его великолепных костюмов, ставших очень популярными.

Также парижский модельер побывал в Москве, и это путешествие настолько вскружило ему голову, что он создал коллекцию зимней одежды под названием «Боже, как холодно!».

Александр Васильев также отметил, что все исторические костюмы дягилевского балета дожили до наших дней. Сейчас они находятся в Национальном музее Австралии в Канберре. Рассказчик объяснил удивленным зрителям, как они там оказались.

- После смерти Дягилева два импресарио решили возобновить труппу русского деятеля под новым названием - «Русский балет Монте-Карло», которая просуществовала до 1952 года и имела мировой успех. Вдова руководителя новой труппы после смерти мужа стала наследницей этих костюмов и декораций. Затем состоялись три аукциона в Лондоне, и большую часть вещей купила Австралия. Причиной тому стало то, что австралийцы считают русский балет родоначальником австралийского, благодаря которому научились они танцевать. СССР не купил эти костюмы, потому что Дягилев был эмигрантом, - отметил он.

Также Александр Васильев открыл в Мурманске выставку работ своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева. Посетители могут увидеть более полусотни полотен от автопортрета до эскизов к постановкам. Выставка работает в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. С. Перовской, 3, 2 этаж) до 28 ноября.

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