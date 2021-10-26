В Мурманской области могут открыть Арктический музей

Идея родилась в рамках проекта «Чистая Арктика». Фото: правительство МО

Первый Арктический музей может появиться в Апатитах. Эта идея родилась в рамках проекта «Чистая Арктика».

- Мы находим очень много металлолома, бочек и интересных артефактов во время уборки арктических территорий. Некоторые местные жители делают из них арт-объекты. Мы подумали собрать их в одном месте, - рассказала редакции «КП»-Мурманск» Ольга Степченко, член координационного штаба проекта «Чистая Арктика».

Некоторые «артефакты» - это эхо войны: ящики, проволока, каски, саперные лопаты. Некоторые находки относятся к позднему СССР, например, залежи вазелина на побережье Баренцева моря, которым военные смазывали лица от обморожения. На Новой Земле волонтеры находили барокамеры, траки от вездеходов, телескопические антенны, перо руля старого судна.

Все эти объекты интересно не утилизировать, а сохранить и показывать людям. К тому же уже во многих местах бочки и металлолом становятся материалом для творчества, как например, полицейский по дороге в Териберку. Организовать пространство, где это можно все объединить, – в этом задумка организаторов проекта.

- Это очень хорошая история. Так мы можем и привлечь внимание к проблеме уборки в Арктике, и поддержать творческих людей, обратить внимание на возможности переработки мусора, - рассказывает Ольга Степченко.

Остался вопрос только в месте. Пока переговоры ведутся с Чукоткой и Мурманской областью. Претендентом на музей стали Апатиты – помимо статуса наукограда они имеют все шансы получить звание центра современного искусства. С учетом климатических условий необходимы как свободные открытые пространства, так и крытые павильоны. Возможно, для этой идеи подойдут заброшенные промышленные территории.

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