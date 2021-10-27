Апатиты в конкурсе муниципальных стратегий завоевали специальный приз жюри

Светлана Кательникова, глава города Апатиты: #Апатитыудивляют Фото: Вера СЛОНСКАЯ

В Санкт-Петербурге прошел конкурс среди муниципальных арктических стратегий. Апатиты были отмечены на конкурсе специальным призом за лучшие решения в устойчивом развитии и ESG-трансформации.

Устойчивое развитие, о котором в Европе говорят с 1985 года, стало трендом в последние годы и в России. Кратко его можно охарактеризовать следующим образом - сделать комфортной жизнь людей сейчас так, чтобы она была комфортной и для следующих поколений.

От Мурманской области изначально в финал вышли Кандалакшский район и Апатиты. Глава города Апатиты Светлана Кательникова представляла стратегию, которая, по ее словам, досталась городу не просто: Совет депутатов очень долго ее не одобрял – не было единого понимания, каким должен быть город через несколько лет.

Светлана Сергеевна начала свою презентацию с хэштега #Апатитыудивляют. Его придумала молодежь города в рамках обсуждения ребрендинга города.

- Мы удивляем разными способами. Это и развитие новых общественных пространств, таких как улица Дзержинского или парк Пушкина, так и поездка за вином для девушки на танке. Мы разные и этим действительно удивляем. Но самое главное, мы удивляем своей выживаемостью, - рассказала редакции "КП"- Мурманск" Светлана Кательникова.

И действительно, до начала 90-х годов население в Апатитах было 100 тысяч человек, сейчас - всего 53 тысячи, но город активно развивается. Его миссия была сформулирована очень амбициозно: "Апатиты - северный город, с богатыми природными и человеческими ресурсами, динамично развивающейся экономикой, наукой и инновацией, высокой культурой средой и комфортной жизнью".

На защите своей стратегии Светлана Кательникова рассказала о новых проекта в городе - реконструкция улицы Дзержинского, создании катка на территории пансионата "Изовелла" и его реконструкция. Среди флагманских проектов города, помимо озвученных выше, в стратегии города выделены реконструкция гостиницы "Аметист", создание спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьиной.

Несмотря на тесное сотрудничество с тремя крупнейшими компаниями в Апатитах, основной упор сделан на малое предпринимательство.

- Если это сотрудничество по разными причинам прекратится, единственные, с кем мы останемся - это малое и среднее предпринимательство, - рассказала "КП-Мурманск" Светлана Кательникова.

Безусловно есть и проблемы. Например, сложности с микрорайоном "Старые Апатиты", который регулярно занимает первые строчки в криминальной хронике. Но, тем не менее, и здесь есть изменения. В этом году в местной школе открыли кадетский класс, по итогам инициативного бюджетирования облагорожена территория рядом с образовательным учреждением. В следующем году приведут в порядок общественное пространство в центре микрорайона, где обычно стоит елка.

Среди конкурентов муниципалитетов Мурманской области были такие гиганты, как Северодвинск и Дудинка. Они и заняли призовые места. Отдельно жюри отметило маленькие северные поселения, которые тем не менее разрабатывают стратегии своего развития, с учетом местного колорита – Оленекский район в Якутии и Шоинский сельсовет Ненецкого автономного округа.

Призового места Апатиты и Кандалакшский район на конкурсе не заняли – стратегия и ее реализация не впечатлила членов жюри. Отдельно один из судей отметил структурированность и проработанность стратегии у Кандалакши и присудил за это единственных два балла.

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