В Мурманской области перед нерабочими днями вводят QR-коды для заселения в гостиницы

При заселении в гостиницы в Мурманской области нужно будет предъявить QR-код. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 30 октября у всех заселяющихся в гостиницы, хостелы, отели, гостевые дома и т.д. в Мурманской области будут требовать QR-код. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу региона.

- Внедрение нового механизма связано в том числе и с объявлением нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в Мурманскую область. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве страны призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы и соблюдать масочный режим, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Ранее в регионе уже вводили правило, что заселять в гостиницы будут при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже трех дней назад. Сейчас его также можно предъявлять, как и справку о вакцинации от COVID-19 из поликлиники; документ о перенесенном не более 6 месяцев назад COVID-19 от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка медорганизации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Напомним: в декабре 2020 года бронировать номера в гостиницах можно было только при наличии прописки в Мурманской области.

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