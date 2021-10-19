Проекты с уральским характером

Реконструкция моста через реку Исеть по ул. Челюскинцев.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО «Уралгипротранс» является одним из лидеров проектного рынка России. Профиль работ, которые выполняет предприятие, максимально широкий - автомобильные и железные дороги, транспортные развязки, искусственные сооружения, жилые и общественные здания и сооружения, метрополитены, тоннели, инженерные сети.

В настоящее время сотрудники ОАО «Уралгипротранс» работают над десятками проектов. Многие из них призваны улучшить жизнь в родном городе - Екатеринбурге, сделать его более удобным, безопасным и современным.

- Одним из самых масштабных и долгожданных объектов транспортной инфраструктуры является реконструкция Макаровского моста. В зоне нашей ответственности не только проектирование, но и сопровождение строительства, - рассказывает Николай Игнатьев. - После завершения всех работ мост будет иметь шесть полос движения автотранспорта, трамвайные пути, пешеходные тротуары и велодорожки. Это позволит значительно повысить пропускную способность узла.

Еще один знаковый проект - транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Его главная цель - обеспечить движение автотранспорта без заторов, снизить количество ДТП, а также сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Автодорожный мостовой переход через Нижнетагильский пруд.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВИБРОМАТЫ

Рельсовый транспорт - важный элемент транспортной системы любого крупного города. По проектам Уралгипротанса ведутся работы по запуску трамвая в Академический район и строительству междугородней трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма.

При выполнении проектных работ по последнему объекту специалисты ОАО «Уралгип-ротранс» рассмотрели множество вариантов прохождения трассы, применяемых технологий и конструкций верхнего строения трамвайных путей. Изыскивались самые оптимальные решения и возможность свести к минимуму финансовые затраты и объемы строительных работ. Технической особенностью новой линии стали бесстыковые рельсы для плавного хода вагонов. На тех участках, где трамвайная линия приближается к жилым домам, предусмотрены специальные подбалластные виброматы, их задача - снизить уровень вибрации и шума.

Кроме транспортных объектов в самом Екатеринбурге, ведется активная работа и по Свердловской области. Например, по проекту ОАО «Уралгипротранс» осуществляется строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. Переправа с четырехполосным движением длиной более 400 метров соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. Сейчас на строительной площадке идет полным ходом надвижка пролетного строения. Ожидается, что этот объект введут в строй в 2022 году, и он станет подарком к 300-летию Нижнего Тагила.

- Это большой комплексный объект: кроме устройства мостового перехода проектом предусмотрено строительство автодорожного путепровода на пересечении с магистральной железной дорогой и транспортной развязки в разных уровнях по типу «клеверный лист» на пересечении со Свердловским шоссе.

По словам руководителя ОАО «Уралгипротранс», за последние годы в транспортной сфере региона произошли положительные изменения. Наш собеседник убежден, что главная причина для этого - слаженная работа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с подрядными организациями. Требования к подрядчикам прозрачные и понятные, и главное из них - выполнять работы качественно и в срок.

РОСТ В ПОЛТОРА РАЗА

Отметим, что сам Николай Игнатьев возглавил ОАО «Уралгипротранс» около года назад. Спрашиваем у него, как за это время изменилась деятельность предприятия.

Надвижка пролетного строения моста в г. Нижний Тагил.

- На данный момент объем загрузки возрос в полтора раза, зарплата производственных отделов увеличилась более чем на 30%. Нами определен курс на модернизацию процессов, на повышение квалификации работников, на обновление материальной базы. Уже сейчас у института есть хорошо оснащенная лаборатория грунтов и современное оборудование, которое позволяет выполнять весь комплекс работ - от проведения изысканий до разработки проектной и рабочей документации, сопровождения строительства. Кроме того, активно внедряются современные инновационные методы проектирования, в том числе и BIM-технологии, позволяющие создавать трехмерные цифровые модели местности и проектируемых объектов.

Но главное, это, безусловно, люди. Сейчас в ОАО «Уралгипротранс» трудятся более 300 человек, 200 из которых - проектировщики. Средний возраст работников - 46 лет. Есть как начинающие специалисты, так и те, кто за долгие годы работы в совершенстве овладел своей профессией. В итоге получается некий сплав молодости и опыта.

- Как бы пафосно это ни звучало, но кадры действительно решают все. Конечно, в этом смысле очень важно работать с вузами. Мы пополняем наши ряды инженеров выпускниками Уральского горного института, Университета путей сообщения, Уральского федерального университета. Кроме того, налажено сотрудничество с Уральским архитектурно-художественным университетом, где обучают квалифицированных архитекторов и дизайнеров.

Молодежи, без сомнения, стоит выбирать профессию проектировщика. И особенно, если дело касается транспортной сферы. В Уралгипротрансе всегда открыты двери для талантливых молодых специалистов, созданы все необходимые условия для реализации потенциала, карьерного роста и профессионального развития.

- Правительство вкладывает большие деньги в развитие дорожной инфраструктуры. Мы же, со своей стороны, хотим быть полезными в этом плане. Автодороги, железные дороги, искусственные сооружения, подземное строительство... Будем применять свои знания везде, где это потребуется, - резюмирует генеральный директор ОАО «Уралгипротранс».

Генеральный директор ОАО «Уралгипротранс» - Николай Игнатьев

НАША СПРАВКА

Проектно-изыскательский институт (тогда - Уралтранспроект - Уралгипротранс) был организован правительством СССР в 1936 году для проектирования объектов железнодорожного транспорта. В 1993 преобразован в открытое акционерное общество «Уральский проект-но-изыскательский институт транспортного строительства». Важная особенность института - это комплексность выполнения проектно-изыскательских работ: от подготовки исходных данных и выполнения инженерных изысканий до защиты проекта в органах государственной экспертизы и сопровождения строительства до ввода в эксплуатацию.

НА ЗАМЕТКУ

Примечательно, что ОАО «Уралгипротранс» работает не только на территории Екатеринбурга, но и далеко за его пределами. В качестве знаковых объектов, выполненных за последний год, можно отметить проектирование двух транспортных развязок на пересечениях улиц Вишерской и Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми, транспортной инфраструктуры месторождения «Мокулаевское» в Красноярском крае, станции метро «Проспект Вернадского» в Москве, железнодорожной станции «Панагия» в Краснодарском крае, которая будет обслуживать морской порт Тамань.

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