Юрий Башмет: «В Мурманске мы исполняли музыку, которая требует от зрителя душевной работы»

В минувшее воскресенье, 17 октября, в Мурманской областной филармонии состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Культурная жизнь в Мурманской области этой осенью кипит осторожно. Пандемия никуда не ушла, но все же афиша радует северян.

В минувшее воскресенье, 17 октября, в Мурманской областной филармонии состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета. Им открыли международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021.

- Фестиваль проходит в Мурманской области с 2013 года, в этот раз он будет длиться до середины декабря. Приедет много музыкантов с громкими именами, которые выступали на мировых сценах. Для нас это почетно. Для северян это возможность напитаться прекрасным, - отметила на открытии вице-губернатор Елена Дягилева.

Юрий Башмет далеко не впервые приезжает в Мурманскую область, например, его встречали в 2017 году, затем в 2019-м. Еще тогда, в свое последний приезд, маэстро предложил открыть на базе филармонии образовательный центр для талантливых молодых музыкантов. Увы, пандемия помешала, но сейчас к воплощению задумки вернулись.

После пандемийной паузы Юрий Башмет приехал с непростой музыкой, для истинных гурманов.

- Это очень серьезная программа, редкая. В середине программы – Шнитке. Он (это слышно в его музыке) в свое время оказался под большим влиянием Малера, но родился и жил в Советском Союзе, поэтому впитал в себя чисто русские, глубинные проблемы. Но по языку и смыслу пронзительно близко обращался в сторону Вены. А Бетховен и Шуберт… Что тут рассказывать?! Это классики! Но Малер, поскольку сам дирижировал концерты, сделал версию для струнного оркестра квартета Бетховена. Мы его играем. То же самое сделал с известным произведением Шуберта «Смерть и девушка». Таким образом, в программе переплетаются: Шнитке, а вокруг него гении Бетховен и Шуберт, преображенные под другим ракурсом: музыка звучит в оркестровой версии. Эта программа требует от слушателя концентрированной работы - и душевной, и мозговой, - рассказал перед концертом Юрий Башмет.

Северяне оказались к этому готовы. После сложной музыки, звучавшей надрывно, резко и даже иногда истерично, звучало: «Браво!».

Как рассказала директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина, в рамках фестиваля выступят «Терем-квартет», Даниил Крамер с джазовым оркестром, заполярный филармонический оркестр под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Онищенко, «Бабкины внуки», музыканты из Санкт-Петербурга Денис Маханьков и Дина Ихина, а завершится праздник выступлением трио Олега Бутмана, одного из самых известных джазовых барабанщиков современности, и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Мурманской областной филармонии.

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