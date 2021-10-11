В Архангельской области кот запер заболевшую коронавирусом хозяйку на балконе

К счастью, у женщины был с собой телефон, и она позвонила в "112". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В деревне Горка-Муравьевская в Вельском районе Архангельской области 10 октября произошел курьезный случай. Из-за кота местная жительница попала в ловушку.

Не первый день женщина сидела на самоизоляции дома из-за коронавируса. В четырех стенах находиться было тяжело, поэтому она оделась потеплее и пошла на балкон за глотком свежего вечернего воздуха - на часах было уже 23.00. Пока северянка "гуляла", ее кот толкнул лапой балконную дверь, и та захлопнулась.

- Меня кот запер на балконе. Понимаю, что это смешно звучит - но вот что мне делать? И соседи не могут дверь в мою квартиру открыть. Ключи-то у них есть, да вот у меня изнутри ключи в замке оставлены. Я не знаю, как мне выбраться. Да и живу на 4 этаже. Даже если снять при помощи люльки - мне в квартиру не попасть, - цитирует попавшую в заточение региональная диспетчерская служба "arh112".

К счастью, у женщины был с собой телефон, и она позвонила в "112". Пожарные приехали быстро, вскрыли дверь квартиры, а потом уже открыли балкон. Причем работать пришлось в средствах защиты из-за "ковидного" статуса спасаемой.

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