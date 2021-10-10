В Архангельской области нашли уникальный алмаз в 118,05 карата

Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4 место по запасам в России и 7 на планете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На алмазном месторождении на территории Мезенского района Архангельской области на этой неделе нашли алмаз ювелирного качества массой 118,05 карата (23,61 грамма).

- С начала 2021 года на ГОКе добыто 5 уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат. Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4 место по запасам в России и 7 на планете, - сообщили в АО «АГД ДАЙМОНДС».

Добытый на ГОКе им. В. Гриба алмаз весит 118,05 карата. Фото: www.agddiamond.ru

Для сравнения, самый большой алмаз в мире - "Куллинан" - имеет массу 3106 карат. Его добыли в Южной Африке в начале 1905 года на территории рудника Premier Mine.

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