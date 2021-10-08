Авиаудар и химическое отравление: В Молочном прошли учения по ликвидации ЧС

Спасатели справились с поставленной задачей и получили оценку "хорошо".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
6 октября в Мурманской области прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Спасателям предстояло ликвидировать условное ЧП на объекте «Мурманскводоканала» в Молочном и «спасти» людей.
По легенде учений, утром на склад предприятия враг скинул авиабомбу. Из-за удара произошла разгерметизация емкостей с жидким хлором - на 20 квадратных метров вылилось 5 тонн химического вещества. Для того, чтобы опасное для жизни и здоровья облако хлора не распространилось дальше, потребовалась постановка водяных завес.
Всего специалисты "спасли" 15 человек.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
- По сценарию, облако хлора распространяется в направлении жилых домов Молочного, а в здании водоканала находится обслуживающий персонал. По предварительным данным, кроме «выживших и пострадавших», есть и 10 «погибших» от химического отравления и ударной волны, - рассказали в ГУ МЧС России по Мурманской области о масштабах ЧС. Надев защитные костюмы, спасатели региона освободили эвакуационные выходы от обломков и транспортировали сотрудников «Мурманскводоканала», которые выполняли роль погибших. Также при помощи пожарной лестницы эвакуировали 15 «пострадавших», находившихся в соседнем административном здании на третьем этаже.
Согласно легенде, из-за взрыва завалило все выходы объекта, люди не могли самостоятельно покинуть здание. Пятерым из них оказали первую помощь. Также успешно был спасен водитель автомобиля водоканала, которого «завалило» обломками в припаркованной машине. Мужчина был в сознании, его деблокировали при помощи гидравлического инструмента.
Водителя припаркованной машины деблокировали.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Всех пострадавших спасатели передали бригаде скорой помощи Мурманского территориального Центра медицины катастроф для госпитализации в лечебные учреждения. Также специалисты провели «эвакуацию» населения из зданий в зоне возможного «заражения» аварийно-химическими опасными веществами.
С поставленной задачей сотрудники ведомств справились в полном объеме, получив предварительную оценку «хорошо».
- Мы всегда относимся к таким тренировкам серьезно, ведь всякое может случиться, нужно быть начеку. Мандража нет, все ребята опытные и готовы ко всему, - поделился спасатель Александр Петровский.
Александр Петровский.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Заместитель начальника Главного управления по защите населения Мурманской области Константин Хорошилов отметил, что в дальнейшем задачу учений собираются усложнить.
- Хотелось бы увеличить масштабы условной ЧС, когда пришлось бы эвакуировать население, выдавать средства защиты. С каждый годом мы отрабатываем все возможные варианты развития событий. Самый сложный этап – локализация химически опасных аварий. В этот раз по плану спасли всех, кого могли, - подчеркнул он.
В учениях сотрудникам МЧС оказывали содействие работники «Мурманскводоканала», понимая, как важна отработка таких чрезвычайных ситуаций.
Константин Хорошилов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Всего в штабной тренировке на территории Мурманской области приняли участие 5887 человек, 1262 единицы техники, из них от МЧС России 959 человек, 206 единиц техники.
СПРАВКА
Штабная тренировка приурочена к 89-й годовщине со дня образования системы гражданской обороны Российской Федерации. Цель – протестировать систему оповещения руководящего состава, усовершенствовать знания и практические навыки по сбору и обмену информацией, а также отработать реальные действия в чрезвычайной ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Мурманской области победила в конкурсе Юрия Дудя. Северянка предлагает снять передачу про Полярные Зори (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru