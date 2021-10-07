Новым сенатором от Мурманской области стала Татьяна Сахарова: биография

Неоднократно награждалась грамотами командующего Северным флотом, дипломами и благодарственным письмом руководства кредитного учреждения. Фото: Пресс-служба ЕР

7 октября на первом заседании в обновленном составе депутаты Мурманской областной Думы определились со своим представителем в Совете Федерации. Им стала Татьяна Сахарова. Рассказываем ее биографию.

Татьяне Анатольевне сейчас 48 лет, она родилась в семье военнослужащего. В 1995 году она получила профессиональное образование в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов имени Н.А.Вознесенского.

С 1996 по 2012 годы работала в Североморском отделении 7731 Мурманского банка Сбербанка России контролером подмены, затем начальником сектора обслуживания юридических лиц и бюджета с функционалом заместителя руководителя офиса.

В 2012-м стала ведущим специалистом отдела экономики и развития предпринимательства администрации ЗАТО г. Североморск, и в этом же году стала директором операционного офиса «Североморский» Банка ВТБ 24 (ПАО).

С декабря 2019 года она стала руководителем регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Партии "Единая Россия", заместителем секретаря Мурманского регионального отделения Партии, членом Президиума Регионального политического совета.

Неоднократно награждалась грамотами командующего Северным флотом, дипломами и благодарственным письмом руководства кредитного учреждения.

Ее муж - Андрей Сахаров, работал первым заместителем главы администрации ЗАТО Североморск, заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, пытался избраться главой администрации Мурманска. В 2018 году его задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», однако затем его отпустили, не предъявив обвинений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев: "Как поведет себя коронавирус - неизвестно". Министр здравоохранения Мурманской области призвал северян прививаться и от гриппа, и от коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru