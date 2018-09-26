СМИ: задержан замминистра по внутренней политике Мурманской области

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-26T14:10:45+03:00

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В Мурманске сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Андрея Сахарова. Местные СМИ сообщили – он рискует стать фигурантом уголовного дела по статье 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В самом министерстве «КП» данную информацию подтвердить не смогли, подчеркнув, что в региональное УМВД сделан запрос для прояснения ситуации.

Андрей Сахаров был назначен заместителем совсем недавно, после того как его предшественника Михаила Шилова выбрали новым уполномоченным по правам человека. До этого Сахаров долгое время работал в администрации Североморска, где какое-то время даже исполнял обязанности главы.

Это не первые задержания в региональном правительстве. В конце 2017 года в связи с расследованием по делу о мошенничестве арестовали бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко. Напомним, кроме него в этом деле фигурируют бывший замруководителя аппарата правительства Эдуард Никрашевский и экс-заместитель начальника «Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгий Благодельский.