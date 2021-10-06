105 лет Мурманску: как это было

Трогательным моментом празднования стало шествие по проспекту Ленина. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманчане сходятся во мнении: никогда еще День города не проходил с таким размахом, как 3 октября. 4-го числа столице Заполярья исполнилось 105 лет - совсем юный возраст для города, но какой богатый опыт! Вместе с земляками на празднике мы провели много часов и посмотрели на него изнутри.

Уже к 12-ти в центре Мурманска было столько народа, сколько обычно бывает к вечеру праздника. А все потому, что на праздновании юбилея было так много интересного, что можно было ходить весь день и находить что-то новое.

Экстремалы из Jump Energy показали, как это - прыгнуть выше головы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Проспект Ленина был перекрыт от пересечения с улицей Академика Книповича и до улицы Карла Маркса. Весь этот участок стал одной большой территорией веселья. Ее разделили на площадки: «Мурманск спортивный», «Давайте потанцуем!», «Мурманск – город-герой», «Мурманск – город романтиков!», «Мурманск – город талантливых людей!», «Мурманск – город добра», «Мурманск – город хорошего настроения!».

- Мы ходили вместе, а потом решили разделиться. Хочется объять необъятное, - смеется Ирина Самойленко. – Наша бабушка ушла туда, где хоровод водят и песни поют, муж с сыном пошли смотреть выступление военных, мы с дочкой решили, что зайдем в игровую зону, представляете, там игра про волка, который ловит яйца, как в моем детстве! А потом побежим на научное шоу, может, успеем.

500 дронов складывали в небе символичные для мурманчан картины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По самым скромным оценкам, День города собрал около 30 тысяч человек! И это число, как нам думается, можно смело увеличить еще тысяч на 10 – настолько многолюдно было в центре.

- Даже не помню, когда еще проспект Ленина перекрывали, кроме как на 9 Мая. А сейчас гуляешь, красота! И не помню, чтобы была такая насыщенная программа! Честно, глаза разбегаются, хочется все успеть. А еще так много угощений. Очень символично, что в день рождения нашего города-порта можно попробовать пельмени с треской или краба, - радуется мурманчанин Олег Смирнов.

В программу праздника органично вплели и выступление команд КВН, и рэп-баттл, а еще, поздравить столицу Заполярья приехало много гостей, например, «Лесапед шоу» из Москвы и экстремалы из петербургской команды Jump Energy. В составе последней, кстати, выступает Владимир Струй - обладатель двух рекордов по прыжкам в высоту. Северянам он с коллегами показал, что значит прыгнуть выше головы, даже если ты в костюме медведя или зайца.

«Арктика» ожила картинами благодаря маппинг-шоу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Одним из самых трогательных моментов праздника стало шествие по проспекту Ленина к памятнику Анатолию Бредову. Начинал его духовой оркестр Северного флота, а присоединиться мог любой желающий. Колонна из сотен человек живой волной прошла по центру города до главной площадки, где, спустя время, начались парад-колясок, шоу мод, а затем еще более масштабная программа.

Когда уже стемнело, на Пяти Углах было яблоку негде упасть. А все потому, что празднование юбилея приближалось к кульминации. Впервые в истории Заполярья состоялось шоу дронов, когда в небо над Центральным сквером поднялись сразу 500 летательных аппаратов. За 10 минут они сложились в знаковые для северян картины - от «Алеши» до знаменитой фотографии Евгения Халдея с оленем, смотрящим на военные самолеты.

Главным музыкальным гостем стала группа Burito. Фото: Администрация города Мурманска

Вслед за этим ожила «Арктика», стены которой стали холстом для маппинг-шоу: благодаря проекции на них показали историю Мурманска с моменты становления города и до наших дней. Красивой вишенкой на торте стали пышный салют и выступление группы Burito.

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