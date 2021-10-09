По фестивалям и достопримечательностям: что можно увидеть в Мурманской области активному туристу

Если приезжаете на Imandra Viking Fest ...
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области легко можно совместить приятное с полезным, если хочется обогатить свой кругозор в культурном плане. Рассказываем о самых ярких фестивалях Севера и о том, какие достопримечательности стоит заодно посетить, если едете на праздник.
Терский район - фестиваль поморской козули
Этот фольклорный праздник с песнями и танцами ежегодно, начиная с 2010 года, проводится летом на берегу Белого моря. Считается, что поморские козули (фигурки животных, выпеченные из ржаного теста. – Ред.), в честь которых названо мероприятие, магически влияют на жизнь и защищают от злых сил.
Традиционным местом проведения фестиваля долгое время было село Кузрека, однако в будущем планируется, что культурное мероприятие будет путешествовать по разным уголкам Кольского полуострова.
Гостей фестиваля радуют выступлениями народных творческих коллективов, мастер-классами по лепке поморских козуль, вкусной поморской едой и интересными прогулками.
Если вы оказались в Терском районе, стоит по пути заглянуть в Варзугу, где можно взглянуть на объекты культурного наследия. Например, там расположена церковь Николая Чудотворца, которая является первым православным храмом на Кольском полуострове. Первое упоминание о ней датируется 1491 годом, когда церковь была возведена монахами Соловецкого монастыря.
В 1705 году варзужане на средства общины построили новую Никольскую церковь. Она представляла собой четырехугольный сруб на четыре ската, увенчанный пятью главками. У церкви было два одноглавых придела – во имя Ильи Пророка и во имя преподобного Сергия Радонежского. Высота главного здания с крестом достигала 13,5 метра - почти как пятиэтажный дом.
- В советские годы церковь пострадала больше других трех храмов села. С церкви были снесены все семь главок, а начиная с 30-х годов она использовалась как колхозный магазин, причем вход в него был прорублен через алтарь, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.
В 2010-е годы началась работа по восстановлению храма: здание разобрали, под ним провели археологические работы, где обнаружили средневековое кладбище. Затем был реконструирован сруб храма и изготовлены семь главок. Тем не менее, полная реконструкция еще не завершена.
Церковь получила свой особый культурный статус совсем недавно - 21 января 2021 года.
Также в селе находится церковь Успения Пресвятой Богородицы – жемчужина деревянного русского зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Ей уже более 300 лет.
Строительство пришлось на годы церковной реформы Патриарха всея Руси Никона и раскола верующих, когда большинство жителей Мурмана боролись против нововведений. С этим связано то, что Успенская церковь была возведена в классическом шатровом стиле, несмотря на запрет Никона на строительство храмов такой формы. По словам местных жителей, она построена без единого гвоздя.
Высота храма - 34 метра. Многие исследователи и знатоки деревянного зодчества называют варзужскую церковь самым примечательным памятником такого рода на Русском Севере.
В 2006 - 2008 годах провели комплекс реставрационных работ, церковь - практически полностью восстановлена.
... посмотрите заодно и на скульптуру лося в Мончегорске.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Мончегорск – фестиваль Imandra Viking Fest
Праздник представляет собой международный семейный фестиваль нордической культуры. Участники фестиваля на пару дней погружаются в мир скандинавских легенд, оживших боевых сражений, торжественного шествия, древности и магии.
Каждый может примерить на себе доспехи викингов, попробовать оружие. В программе много интересного: бои реконструкторов, выступление музыкальных групп, работа ремесленных мастерских, стрельба из лука, катание на лошадях и дракаре и многое другое.
Если вы оказались на этом мероприятии, есть шанс посмотреть на пару достопримечательностей Мончегорска.
Символ Монче-тундры – скульптура «Лось» - расположена на проспекте Металлургов в районе дома № 18. Сохатый из бронзы обосновался в городе в 1958 году, став затем объектом культурного наследия. Фигура животного высотой 4,3 метра установлена на гранитной глыбе. А с недавних пор лося украсила подсветка. Автор монумента - российский скульптор-анималист Борис Воробьев.
Еще одна культурная «изюминка» Мончегорска – здание местного музея истории, что находится на улице Царевского, 2.
Днем рождения музея считается 3 ноября 1980 года – тогда была открыта первая экспозиция. За годы своего существования он стал одним из культурно-просветительных центров Мурманской области.
Фонды музея насчитывают порядка 7 тысяч уникальных экспонатов, рассказывающих об истории освоения природных богатств, строительстве заполярного города, о непростом военном времени и настоящем Мончегорска. В год насчитывается около 10 тысяч посещений музея.
Музей располагается в красивом деревянном двухэтажном здании - «финском коттедже», которое было построено в 1937 году по проекту ленинградского архитектора И. К. Гурьева.
Мурманск – фестиваль «Птица Баренц»
«Птица Баренц» каждый год (за исключением коронавирусного 2020-го) объединяет творческих людей из скандинавских стран и Мурманской области. Это международный культурный фестиваль, который является одним из крупнейших культурных мероприятий нашего региона и проходит с 2015 года.
Обычно фестиваль стартует в апреле и предполагает множество интересных активностей. Мурманские и скандинавские музыканты выступают на различных площадках, артисты показывают необычные перформансы, деятели искусств проводят мастер-классы, встречи и круглые столы.
Часто фестивальные мероприятия разворачиваются прямо у объектов культурного наследия или внутри них. Тому пример - ледокол «Ленин». Первый в мире атомоход с ядерной силовой установкой является одной из главных достопримечательностей Мурманска. В свое время на нем побывали многие известные личности, в том числе канадский премьер-министр Пьер Трюдо, премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, президент США Ричард Никсон, кубинский революционер Фидель Кастро.
За 30 лет своей службы судно прошло 654 тысячи миль и провело через льды около 400 судов. Сейчас по ледоколу проводятся экскурсии, так что можно увидеть всю его мощь и красоту изнутри.
Также в стороне от фестиваля не остается и Дворец культуры имени С. М. Кирова, который является первым культурно-просветительным учреждением Кольского Заполярья.
В 30-х годах прошлого века здесь шли первые просмотры фильмов, работала библиотека, располагался краеведческий музей. В годы войны здание почти полностью сгорело, но его смогли восстановить.
А если вы идете на мероприятие в мурманскую областную научную библиотеку, то стоит обратить внимание на памятник Кириллу и Мефодию, который тоже является объектом культурного наследия. К слову, пока его везли к нам в подарок из Болгарии, то успели освятить пять раз.
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