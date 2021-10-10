Сквозь дебри Севера: Самые труднодоступные достопримечательности Мурманской области

Первый каменный дом в Мурманске рассмотреть очень непросто - он обнесен забором с колючей проволокой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области много труднопроходимых мест – Север все-таки непросто приручить. В укромных уголках Кольского полуострова «спрятаны» интересные достопримечательности региона, которые по совместительству являются и объектами культурного наследия. Для любителей приключений, рискнувших до них добраться, - это отличная возможность испытать себя на прочность, а заодно и увидеть нечто удивительное.

Оленеостровский могильник

Эта древняя достопримечательность нашего региона относится примерно к середине II тысячелетия до нашей эры.

Раскопки могильника велись в 1926 году, а затем - в послевоенные годы. Археологи вскрыли 23 погребения в неглубоких ямах - захоронения были в деревянных колодах или в просмоленных шкурах, обнаружили два случая сожжения трупов. Также земля скрывала инвентарь: орудия из камня и кости (наконечники стрел, кинжалы, шилья, иглы, рыболовные крючки). Нашли медный наконечник стрелы и скульптуру головы лося, пять фрагментов «вафельной» керамики.

В начале 2000-х площадь могильника продолжили исследовать. Так, в 2001 году в песчаных выдувах обнаружили четыре места с человеческими костями и инвентарем. Собрано 59 фрагментов «асбестовой» керамики.

К слову, один из костяков, обнаруженных в Оленеостровском могильнике, сейчас представлен в экспозиции Мурманского областного краеведческого музея. Многие находки также хранятся в историко-краеведческом музее Полярного.

Археологи отмечают, что памятник уникален, потому что обычно человеческие кости в северных почвах сохраняются плохо, а в Оленеостровском останки древних обитателей были в найдены в отличном состоянии. Заведующий антропологическим отделом петербургской Кунсткамеры Валерий Хартанович отмечает, что это единственный в Заполярной Евразии подобный некрополь древности. Это дает право Оленеостровскому могильнику называться объектом не только федерального, но и мирового значения.

Добраться до Оленеостровского могильника непросто – он расположен на острове Большой Олений в Кольском заливе Баренцева моря в 2,5 километра к северо-востоку от Полярного и 35 километрах к северу от Мурманска. Осложняет путь то, что Полярный – город закрытый, туда необходим пропуск. До самого могильника можно только доплыть. Так что придется подыскать судно.

Дом-склад в Мурманске

Двухэтажное здание склада, расположенное на улице Траловой, является старейшим каменным домом в Мурманске. Построено оно было в начале XX века – 1917-18 годах - англичанами-интервентами для военных нужд.

Несмотря на то, что дом находится в черте города, добраться до него не просто. Нужно отправиться в припортовую зону, преодолеть заросли деревьев, стаи бродячих собак и в итоге… наткнуться на деревянный забор с колючей проволокой, за которым сложно разглядеть красивую постройку. Но попытаться можно.

С 2018 года здание стало объектом культурного наследия, однако полюбоваться на него беспрепятственно все еще нельзя. Возможно, когда-нибудь здесь появится музей – ждем и надеемся.

«Аникиева плита» открывает новые сведения об истории русского мореплавания и освоении арктических широт. Фото: Правительство Мурманской области

Аникиева плита

Сланцевая плита представляет собой уникальный «журнал» автографов русских и западноевропейских мореплавателей, которые оставляли на ней свой след в течении более 400 лет - с 1510 года по середину XX века. На плите выбиты более 150 надписей мореходов из Голландии, Германии, Скандинавских стран, а также Русского Поморья – Онеги, Кеми, Архангельска, сделанных в период с 1510 года по середину XX века.

Старейшие надписи датированы XVI веком, всего исследователи насчитывают более 150 автографов. Самой ранней надписью, найденной на острове, пока что является автограф норвежского мореплавателя, сделанный в 1510 году. Самая древняя русская надпись относится к XVII веку.

- Можно предположить, что на этом памятнике, в случае его детального исследования, могут быть обнаружены и другие находки, так как полный перечень автографов с необходимыми пояснениями в научной литературе до сих пор отсутствует. «Аникиева плита» является важным источником сведений об истории русского мореплавания и освоении арктических пространств, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Плита находится на необитаемом ныне Большом Аникиевом острове близ мыса Цып-Наволок, где в XVII веке располагалась русская таможенная служба.

Чтобы добраться до объекта культурного наследия федерального значения, нужно отправиться на полуостров Рыбачий. А дальше – только вплавь или вертолетом.

Екатерининский копец

Достопримечательность является каменным пограничным знаком Российской империи на мысе Ворьема вблизи границы с Норвегией. В наше время такие исторические артефакты встречаются достаточно редко.

По словам исследователей, знак появился после подписания и ратификации Конвенции о государственной границе в Лапландских погостах, заключенной в Петербурге 2 мая 1826 года.

- Двухметровый столб сложен из природного камня и скреплен строительной смесью, на его вершине установлена гранитная плита. На лицевой стороне, обращенной в сторону Норвегии, выгравированы корона и вензель короля Карла XIV Юхана, на обратной стороне плиты выбита надпись Suomi, предположительно появившаяся после передачи области Петсамо Финляндии в 1920 году. В одном из диалектных значений слово «копец» – это как раз межевой знак, но до сих пор остается загадкой, почему пограничный знак носит название «Екатерининский», - рассказали в министерстве культуры региона.

Посмотреть на этот объект культурного наследия – задача не из легких. Он располагается на сопке в районе мыса Ворьема и одноименной реки в Печенгском районе. Дороги туда нет, а ближайший населенный пункт – Лиинахамари, до которого добраться также будет приключением. Самый верный вариант – поездка туда через Норвегию. Но и здесь ожидает подвох в виде закрытых из-за коронавируса границ. Остается только одно – нанимать вертолет.

Дом купца Кагачева

Дом купца Кагачева является ярким примером деревянного зодчества на Кольском Севере, образцом сельского купеческого дома с элементами городской планировки, относящейся к началу XX века. Здание является одним из старейших домов в Варзуге – построено оно было в 1904 году. Расположен на улице Никольской, 9.

- На протяжении многих десятилетий, с момента переезда купца Ивана Кагачева в Кузомень, здесь работала школа. В 2000 году дом пришел в негодность и подлежал разбору на дрова. Свой вклад в его сохранение внес Петр Заборщиков, который занялся ремонтно-реставрационными работами, организацией и оснащением музея поморской культуры, которой открылся в 2010 году, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

В доме хранятся музейные экспонаты – предметы быта поморов, оленеводческие костюмы, древние находки, многие из которых передали жители села. Один из залов посвящен рыбному промыслу – посетителя встретят неводы, ловушки для рыбы и другие поморские рыболовецкие приспособления. Воссоздана и аутентичная поморская изба с низким входом и внутренним убранством.

Так как здание находится в Варзуге, путь будет до него непростым. Из Мурманска поездка на машине займет не менее 6 часов, причем дорога до самого села - не самая гладкая. Есть вариант добраться на автобусе, который ходит из Кандалакши три раза в неделю в 7.50 – понедельник, среда и пятница. В обратную сторону он курсирует в те же дни.

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