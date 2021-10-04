Две жительницы Швеции ищут спасших их 37 лет назад моряков из Мурманска

Спустя 37 лет Хелена аф Клеркер хочет снять фильм о своем спасении. Фото предоставлены Центрои развития кинопроизводства МО

37 лет назад две жительницы Швеции - 19-летняя Хелена аф Клеркер и ее подружка Шарлотта Оберг - решили прокатиться на лодке по заливу у острова Веддё. На дворе стол ноябрь, море и погода в это время капризны и опасны. Девушки не справились с веслами, и их вынесло в открытое море. Там они пытались добраться до суши двое суток, но никак не могли это сделать.

Голодных и заработавших обморожение девушек спасли советские моряки. Фото предоставлены Центрои развития кинопроизводства МО

Но случилось чудо: голодных, отчаявшихся Хелен и Шарлотту, успевших получить обморожение, заметил экипаж советского сухогруза Мурманского морского пароходства «Дагестан». Спустя годы Хелена аф Клеркер стала режиссером, произошедшие с ней события в 1984 году вдохновили ее на съемки фильма.

Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не моряки с "Дагестана". Фото предоставлены Центрои развития кинопроизводства МО

- По прошествии 37 лет Хелена набрала достаточно материала для съемок фильма о тех событиях. В ближайшее время в Мурманск приедет съемочная группа, которая возьмет интервью у спасителей – тех самых моряков сухогруза. Точно известно, что в Мурманске проживают бывший капитан судна - Вячеслав Кузьменков, и несколько моряков, которых еще предстоит найти, - сообщили в Центре кинопроизводства Мурманской области.

Сейчас его специалисты ищут тех, кто работал на сухогрузе «Дагестан» и помнит ту историю спасения. Их звонки ждут по телефону 8-921-511-05-00.

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