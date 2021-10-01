Проект «Большая музыка для малых городов» выпустил диск

презентация диска

На мероприятии организаторы проекта рассказали о работе над созданием музыки и альбома, поделились впечатлениями о процессе записи музыкальной программы в исполнении Симфонического оркестра. Проект «Большая музыка для малых городов» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Карелия» и финансируется из средств Европейского Союза, России и Финляндии. Для участия в презентации диска были приглашены члены карельского Правительства, руководители Представительства МИД России в Петрозаводске, Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге, региональных министерств сфер культуры и экономики, Петрозаводского офиса Программы приграничного сотрудничества Россия –ЕС «Карелия», представители администрации Петрозаводского городского округа.

Проект «Большая музыка для малых городов» стартовал в феврале 2021 года. Он направлен на объединение ресурсов в области культуры, искусства и креативных индустрий для развития привлекательной культурной среды и создания возможностей для малых городов в приграничном регионе Республики Карелия (Россия) – Северная Карелия (Финляндия). В связи с тем, что после запуска проекта началась пандемия, и строгие карантинные меры наложили длительный запрет на массовые мероприятия, команде пришлось в срочном порядке пересматривать планы и искать альтернативные варианты. Проект успешно преодолел объективные

трудности. Благодаря сотрудничеству внутри креативного сектора в Республике Карелия появился съемочный павильон, который позволил авторам реализовать инициативы в онлайн-формате. Аудиозапись оркестра проводилась в июне 2021 года. Приобретенное по проекту звукозаписывающее оборудование позволило реализовать работу в стенах Карельской филармонии. Помимо классики – увертюры «Гебриды» Феликса Мендельсона и Симфонической картины «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского – в альбом вошли музыкальные произведения,

заказанные специально для проекта: трехчастная «Карельская сюита» композиторов Ильи Кузнецова, Павла Карманова и Алексея Курбатова, а также сочинения Nixus Сесилии Дамстрем.

Диск будет растиражирован в количестве 300 экземпляров и распространен среди участников партнерской сети проекта в приграничном регионе.

Материал предоставлен пресс-службой Карельской государственной филармонии.