Владимир Спиваков на концерте в Мурманске: «Ваш непростой край заставляет себя любить»

Глотком свежего воздуха для изголодавшихся ценителей классической музыки стали концерты в Мурманске и Североморске Национального филармонического оркестра России (НФОР) под руководством Владимира Спивакова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Март 2020 года стал точкой отсчета. Учреждения культуры закрыли двери, северяне учились смотреть спектакли, концерты и т. д. онлайн. Сейчас мы осторожно, с оглядкой на маски и социальную дистанцию, вернулись если не к прежней жизни, то хотя бы к более привычной, чем локдаун. Глотком свежего воздуха для изголодавшихся ценителей классической музыки стали концерты в Мурманске и Североморске Национального филармонического оркестра России (НФОР) под руководством Владимира Спивакова.

Болезненный удар и долгожданное возвращение

По общению соскучились и артисты, и зрители. Зал неизменно вставал после того, как звучала последняя нота произведений Чайковского и Грига. Музыканты не скрывали удовольствия, что могут посмотреть в глаза сидящим в зале. Для Владимира Теодоровича, который даже в летнем отпуске работает, а не становится ”фарньете”, как говорят итальянцы, - человеком, который ничего не делает, любовно пользуется природой, солнцем, морем, коронавирусный простой стал ударом.

- Пандемия жестко ударила по всем нам и в финансовом отношении, и психологически, потому что я не любитель концертов онлайн, огромной части не хватает: обмена энергией, сцены, публики. Тяжело было, соскучились. Публика вставала, когда в первый раз выходили на сцену. Любовь к красоте – она с древних времен. У человека это заложено генетически. Древние люди делали себе расчески из слоновой кости, бивня мамонта и обязательно их украшали. Красота – это большее совершенство. Счастье, что частично это [пандемия] закончилось, но совсем нет, нам придется с этим жить, привыкать к этому. Но человек так устроен, что даже к боли привыкает, - рассказал журналистам перед первым концертом в Заполярье Владимир Спиваков.

«Мы помним»

В последний раз он вместе с Национальным филармоническим оркестром приезжал в Мурманск в мае 2019 года. Гастроли тогда были тяжелые: за несколько недель до этого в Шереметьево сгорел летевший в столицу Заполярья самолет, погиб 41 человек, в том числе 26 жителей региона. После такого колоссального горя выступать было сложно, но музыка оказалась лекарством, которого не хватало.

- Конечно, нельзя забывать, что мы приезжали в дни страшной трагедии. Я думаю, что разделенное горе - это половина горя, а разделенная радость – это двойная радость. Мы полюбили Мурманск. Непростой это край, он заставляет себя любить и помнить о нем. В сюите «Пер Гюнт» есть часть «Смерть Озе», мысленно мы посвящаем ее страшным событиям, свидетелями которых явились. Я никогда не забуду, как мэр Североморска, настоящий мужик, стоял, - и у него дрожали руки. Он сказал тогда: «Я спасся и счастлив, что Господь дал мне возможность быть на этом концерте», - вспоминает Владимир Теодорович.

В Заполярье концерты состоялись в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны», фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Далеко не в каждом городе страны проходят такие вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ждут везде

В Заполярье концерты состоялись в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны», фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Далеко не в каждом городе страны проходят такие вечера.

- Мы счастливы быть у вас, совпало, что концерт приурочен ко Дню города - нам это очень приятно. Мы соскучились по вашей публике, по филармонии мурманской. Каждый раз для нас такая радость к вам приезжать, потому что и город нам нравится, и люди, и филармония - она в образцовом порядке, мало филармоний в России, которые находятся в таком состоянии, как мурманская. И если позволит ситуация, будем приезжать еще чаще. Больше половины городов у нас в листе ожидания, ведь фестивали у нас идут не во всех городах, а только в тех, куда мы постоянно приезжаем. И Мурманск - среди них. И мы вас не подведем, будем приезжать, пока мы вам нужны, - улыбаясь, ответил бессменный руководитель Национального филармонического оркестра Георгий Агеев.

На сцену в Мурманске вышел 15-летий Егор Сидоров. Его волнение было заметно, но зрители восхищенно смотрели, как он играет сложные классические произведения без нот! У Владимира Спивакова есть традиция давать возможность юным талантам выступить на сцене с оркестром. За границей, чтобы получить такой шанс, нужно заплатить сотни тысяч евро. Егор со своей задачей справился блестяще. Однажды в детстве он пришел на концерт и влюбился в музыку, рояль. И эта любовь взаимна. Другие юные музыканты, которых маэстро ласково называет «наши птенцы», сейчас активно ездят по миру, и после их концертов Владимир Спиваков получает рецензии, полные похвалы и восхищения.

Голод против страха

Накануне новой ковидной волны не может не встать вопрос, не станет ли концерт «Владимир Спиваков приглашает…» красивым аккордом перед минорным звучанием долгих месяцев, когда опять будут закрыты учреждения культуры. В некоторых городах России, например, в Самаре, уже сложилась такая ситуация. И сможет ли вообще культура держаться на плаву?

- Очень разная ситуация везде. С одной стороны, есть категория людей, которые боятся мест массового скопления, с другой - многие стали жить сложнее, и в материальном плане не каждый может себе позволить ходить на концерты, когда цены на билеты не такие уж низкие. Мы стараемся держать достаточно низкий ценовую планку на уровне нескольких тысяч, а не десятков рублей, как иногда стоят билеты в Москве. С другой стороны, конечно, культурный голод существует, и мы делаем все, чтобы голод этот удовлетворить, - отметил Георгий Агеев.

Пока дамоклов меч COVID-19 над нами не навис, можно осторожно заглянуть в афишу. В октябре на сцене Мурманской областной филармонии выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. 17 октября для северян прозвучат произведения Бетховена и Шуберта в аранжировке австрийского композитора и дирижера Густава Малера, а также произведение Шнитке «Монолог» для альта и струнных.

Кроме того, 22 октября областная филармония станет площадкой для творческой встречи с историком моды Александром Васильевым «Русские сезоны Сергея Дягилева и мода».

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