Активных носителей почти не осталось: в Мурманске обсудили, как сохранить саамский язык

Саамский язык относится к исчезающему и нужно приложить усилия, чтобы его спасти. Фото: правительство МО

На минувшей неделе в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) собрались эксперты языкознания из России и стран Скандинавии, педагоги, представители саамских общин, регионального правительства и консульств Норвегии и Финляндии. Поводом для встречи стала двухдневная международная научно-практическая конференция «Сохранение саамского языка в современных условиях». Специалисты обсудили, как можно спасти язык северного народа, который сейчас теряет своего носителя.

- Язык относится к исчезающим, так как численность коренного народа в регионе уже составляет менее 2 тысяч человек, а языком из них владеют далеко не все. Мы должны успеть предпринять меры для того, чтобы его сохранить, - отметила заведующая кафедрой филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктория Бакула.

Кружок, мобильное приложение или учеба на дому?

Выступавшие участники подчеркнули, что сохранить язык возможно, если объединить усилия органов государственной власти, авторитетного мнения научного сообщества, специалистов, работающих над сохранением языков коренных малочисленных народов, а также всех заинтересованных носителей языка.

В первый день работы конференции эксперты обсудили опыт преподавания саамского языка в регионе, работу учреждений культуры, направленную на сохранение, развитие и популяризацию нематериального культурного наследия саамов. Участники сошлись во мнении, что для того, чтобы язык передавался другим поколениям, на нем надо говорить, а также прийти к общему алфавиту.

По словам директора Ловозерской школы Натальи Куроптевой, которая рассказала об истории преподавания саамского языка, школам необходимы учебные пособия, тогда качество преподавания выйдет на другой уровень.

- Сейчас количество детей, желающих изучать саамский язык, растет. В прошлом году в наш кружок было подано 30 заявлений, а в 2021-м – уже 42, - отметила директор. Затем был представлен видеоролик Ассоциации Кольских саамов из серии передач «Заповедный народ», который рассказывал о положительном опыте преподавания саамского языка кильдинского диалекта под руководством Домны Хомюк. Домна Максимовна обучает саамскому языку детей в Ловозере на дому – дети разговаривают с педагогом, читают книги, учат стихи на саамском языке, работают за компьютером. Занятия проходят в свободной форме.

Важно использовать саамский язык как язык общения, вернуть его в семьи, обучать ему в образовательных учреждениях. Фото: правительство МО

Специалисты отметили, что сегодня в саамских семьях редко говорят на родном языке, преимущественно – с представителями старшего поколения. А для того чтобы язык осваивался, необходим более системный подход, в том числе в занятиях.

Уникальный проект – мобильное приложение «Самь Килл», что буквально переводится как «саамский язык» – презентовала Полина Харыбина, председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве региона. Это платформа для IOS и Android, предназначенная для изучения саамского языка, изначально задуманная для детей, но позволяющая всем заинтересованным пользователям познакомиться с саамским алфавитом, услышать правильное произношение слов. Приложение еще разрабатывается, но скоро будет доступно для скачивания.

Главное - договориться

О будущем кильдинского диалекта саамского языка рассказала Элизабет Шеллер, сотрудник кафедры языков и культуры Арктического университета Тромсе в Норвегии. Она отметила общие и схожие для многих коренных малочисленных языков проблемы и поделилась виденьем того, что необходимо делать и какие проблемы решать первостепенно для сохранения саамского языка.

- В 2012 году я провела исследование, которое показало, что около 700 человек из России знали саамский язык. При этом активных носителей языка, которые говорят на нем ежедневно, уже тогда было менее 100 человек. 10 лет спустя ситуация изменилась. Я думаю, что сейчас активных пользователей саамского языка осталось всего 20 - 30, - рассказала научный сотрудник.

Специалист считает, что это связано с тем, что в основном языком владели саами старшего поколения, многие представители которого ушли из жизни, а молодежь не пользуется саамским языком на бытовом уровне.

- Важно использовать саамский язык как язык общения, вернуть его в семьи, обучать ему в образовательных учреждениях, - отметила Элизабет. – При этом острой проблемой остается нехватка педагогов и носителей языка.

Во второй день международной конференции участники обсудили вопросы сохранения саамского языка через призму историко-лингвистического аспекта. С докладами выступили и поделились своими практиками по сохранению языков коренных малочисленных народов представители научного сообщества, специалисты по филологии, диалектологии и языкознанию – преподаватели МАГУ и ученые из других регионов России.

После чего состоялся круглый стол, где спикеры обменялись мнениями, в том числе по спорным тезисам, обсудили разработку концепции сохранения, изучения и развития языка. - Мы можем однозначно сказать, что интерес и необходимость обсуждения вопросов сохранения языка есть, и есть неравнодушные люди, которых волнует то, что сегодня происходит и с саамской культурой, и с языком в частности, – подытожила мероприятие проректор по научно-исследовательской работе Мурманского арктического государственного университета Мария Князева. - Нам нужно договариваться. Сохранение языка – это наша общенациональная задача, всех тех, кто сегодня проживает на этой территории. Если мы все вместе не найдем общий язык, не решим, на каком алфавите дальше развиваться саамскому языку, мы придем к тому, что завтра потеряем его и наше коренное население. Нам нужно думать, как менять подходы к сохранению языка в семьях, в которых еще говорят на саамском языке, нужно искать оптимальные и малозатратные пути, чтобы как можно быстрее начать прививать язык тем, кто этого хочет.

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