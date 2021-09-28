Два года в губернаторском кресле: что изменилось с момента инаугурации Андрея Чибиса

Андрей Чибис стал губернатором Мурманской области в 2019 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 сентября 2019 года Андрей Чибис принял присягу и стал губернатором Мурманской области. Спустя два года в этой должности он рассказал, чего удалось достигнуть, и какие задачи впереди.

Люди - главное

- Мы ставили много целей. Одна из них - средняя заработная плата в Мурманской области должна быть как минимум на 30% выше среднероссийской. Если брать данные статистики, то сейчас она на 35% выше. Актуальной задачей остается создание новых рабочих мест. Мы брали обязательство по созданию двух тысяч рабочих мест, прошло два года, и с учетом инвестиционных проектов, которые мы активно реализуем, создано четыре тысячи рабочих мест, и они - не вахтовые или временные. Наша область вошла в десятку регионов по трудоустройству, - отметил Андрей Чибис.

Инаугурация Андрея Чибиса состоялась 27 сентября 2019 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Среди успешно реализованных проектов можно перечислить: установление полярок для молодых специалистов в бюджетной сфере без отработки пятилетнего срока; зарплата мамы, которую получают северянки, родившие первенца до 26 лет (программу продлили до 2026 года, но ожидается, что ее будут пролонгировать и дальше). Постоянно индексируются зарплаты бюджетников, причем не только тех, кто входит в список по майским указам президента, а еще и другие категории – таких северян насчитывается около 26 тысяч человек. Активно поддерживаются за счет регионального бюджета многодетные семьи, причем различные выплаты теперь могут получать не только те, кто имеет прописку в области, но и с временной регистрацией, что особенно важно, например, для семей военных.

Пандемия не сломала

- Один из важных элементов - это тема экономики, без которой у нас не было бы ресурсов, чтобы обеспечить выполнение социальных задач. В 2020 году, несмотря на то, что все боролись с пандемией, мы активно добивались специальных налоговых режимов, и успешно. Так, у нас появилась единственная в Арктике территория опережающего развития, Мурманская область полностью вошла в самую большую свободную экономическую зону в мире – АЗРФ. Мы стали лидерами и по числу привлеченных инвесторов – 7 резидентов, и по объему инвестиций – 91 миллиард рублей, из которых фактически вложены 7,5 миллиарда. В ТОР уже вошли 9 резидентов, которые проинвестировали 55 миллиардов рублей, - рассказал Андрей Владимирович.

Реализуемый 141 проект из инвестпортфеля Мурманской области создаст 25 тысяч рабочих мест. В списке того, к чему уже приступили или процесс находится на низком старте, можно назвать строительство нового порта «Лавна»; «Новый Мурманск», который создаст не имеющее аналогов в области деловое пространство с набережной; самый большой за Полярным кругом ветропарк «Кольская ВЭС». В планах – строительство в Мончегорске нового современного завода и района для рабочих. Впервые за 30 лет в регионе сдают школу на 1200 мест – ее двери распахнутся в Североморске, до конца 2021 года будут готовы пять детских садов, которые закроют вопросы с очередями в группы детей от полутора лет до трех. В следующем году начнутся работы над двумя школами в Мурманске, есть федеральная поддержка рублем для новой школы в Кандалакше и дополнительного школьного корпуса в Печенге. Один из самых амбициозных проектов – реновация Больничного городка для активизации жилищного строительства на полуострове.

Глава региона рассказал, что изменилось за два года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чтобы меньше уезжали

- Важный момент – благоустройство наших городов, эту работу можно бесконечно продолжать, потому что качество среды все время меняется. Но мы ставили планку, что 50% наших населенных пунктов войдут в числе городов с комфортной городской средой по оценке федерального Минстроя. Сейчас 62% наших городов входят в список, где меняется качество жизни, и по этому показателю регион занимает седьмое место по стране, - добавил губернатор.

За два года с момента инаугурации в Мурманской области отремонтировали дворы у 650 многоквартирных домов, 80 общественных территорий и пространств, почти 200 игровых и спортивных детских комплексов, 500 километров дорог, 87 тысяч северян получили капитальный ремонт домов.

Маленькая победа – за первые 6 месяцев 2021 года миграционная убыль населения в регионе сократилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Эти первые результаты показывают, что мы на правильном пути. Конечно, задач и вызовов - огромное количество, и мы должны с еще большим усердием двигаться вперед. По показателям эффективности управленческой команды мы поднялись с 61 на 20 место в рейтинге. Хочу поблагодарить каждого сотрудника всех ведомств, коллег в муниципалитетах. Это движение вперед – наша общая работа, только все вместе мы можем двигаться в направлении успеха. Также хочу поблагодарить людей, которые поддержали нас в 2019 году на последних выборах, вашу поддержку и внимание к работе мы ощущаем каждый день.

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