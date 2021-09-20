В Мурманске случился пожар на атомном ледоколе "Ленин"

По предварительной версии, возгорание произошло из-за ремонтных работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 13.49 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение, что в столице Заполярья горит атомный ледокол "Ленин". Судно еще в 1989 году вывели из эксплуатации и лишили ядерной начинки, однако оно является объектом культурного наследия федерального значения и музеем. С 2009 года "Ленин" находится на вечной стоянке у морского вокзала в Мурманске.

Информация о пожаре поступила около 14.00 20 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Возгорание случилось в одной из кают на нижней палубе. Пожар произошел на площади 8 квадратных метров, работы по ликвидации открытого горения еще ведутся, но угрозы распространения огня нет. По пострадавшим и эвакуированным данные не поступали, - уточнил "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, ледокол-музей тушат до сих пор, на площади у морского вокзала много пожарных, а также катаются дети на скейтбордах. Дыма от "Ленина" не видно.

На тушение ледокола ушло около часа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проверку из-за пожара начала прокуратура.

- Предварительная причина возгорания - ремонтные работы. Для объяснений вызван собственник судна, - рассказали в Мурманской транспортной прокуратуре.

Возгорание случилось в одной из кают на нижней палубе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К ледоколу, как объекту культурного наследия, пристальное внимание не только у правоохранительных органов.

- Угрозы для ледокола, как объекта культурного наследия, нет. Министерством культуры Мурманской области проводятся мероприятия по контролю в рамках федерального государственного надзора, - сообщили "КП"-Мурманск" в минкульте.

Возгорание случилось в одной из кают на нижней палубе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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