В Мурманске провели эксперимент и узнали, как часто дети уходят с незнакомцами

Зачастую ребята не чувствуют опасности от прохожего и поддаются на его уговоры. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Печальная статистика - ежегодно в России без вести пропадает более 30 тысяч детей. Большинство из них удается найти живыми и невредимыми, но некоторые уже никогда не смогут вернуться домой…

Всем знакомы жуткие истории, когда ребенок, растерянный и доверчивый, уходит с незнакомцем в неизвестную даль, думая, что все хорошо. На слуху недавний жуткий случай из Кемеровской области, где двух школьниц изнасиловал и задушил мужчина. Такая же страшная судьба была у Насти Муравьевой из Тюмени.

Много ли детей ведется на уловки преступников и идут за «добрым дядей»? Волонтеры поисково-спасательного отряда в Мурманской области «ЛизаАлерт» решили это выяснить при помощи эксперимента, который развернулся в Мурманске 18 сентября в Центральном сквере.

Я вам свой Pop it не отдам!

Для проведения необычной практики волонтеры вместе с уполномоченной по правам ребенка в Мурманской области Алевтиной Андреевой собрали родителей-добровольцев, которые захотели выяснить, как поведет себя их ребенок в экстренной ситуации. Желающих оказалось достаточно.

В роли «подозрительных незнакомцев» выступили специально приглашенные инструкторы, облаченные в темное. Им предстояло подойти к ничего не подозревающим ребятам, играющим в парке на детской площадке, и попытаться увести их под разными предлогами. Например, «Маме стало плохо, пойдем со мной» или «Тебя мама зовет, пошли». Родители при этом были неподалеку, но дети их не видели. Перед этим мамы и папы предупредили своих чад о том, чтобы те никуда не уходили без их ведома. Участвовали в акции дети младшего школьного возраста и малыши 4-5 лет.

Вот такие подозрительные незнакомцы-инспекторы участвовали к эксперименте. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Как оказалось, уговорить многих детей отправиться в неизвестном направлении не составляет труда – не видят подвоха и все тут. Так, один ребенок пошел учить «злодея» кататься на самокате. Другая девочка заплакала, но все равно пошла с незнакомцем. К третьему ребенку, заметив что-то неладное, обратился сидящий на скамейке мужчина, который напомнил девочке, что мама просила ее никуда не уходить. Но она все равно поддалась на уговоры «дяди в черном». Четвертая малышка вдруг распознала в женщине мамину знакомую.

- Также наш инспектор смог увести мальчика и его двух сестер. Самую младшую, малышку четырех лет, даже унесли на руках, и она совсем не сопротивлялась этому, - отметила куратор ПСО «ЛизаАлерт» Татьяна Филиппова.

Однако некоторые дети все же знали правила безопасности и оставались на месте, пытаясь позвонить родителю, что не может не радовать.

- Один говорит, мол, не хочу и не буду с вами общаться, и даже Pop it свой сразу у меня забрал, - с улыбкой отметила девушка, выступавшая в роли незнакомки. – Другой топнул ножкой, настаивая на том, что никуда не пойдет. Оставалось только пожать плечами и порадоваться.

Скажи пароль

По итогам акции, из 17 детей... 10 ушли, доверясь незнакомцу, и 7 остались на площадке, не поверив подозрительному прохожему. По словам детского омбудсмена, часто дети уходят абсолютно спокойно с незнакомым человеком, так как не могут распознать опасность. По дороге их могут легко "заболтать", и ребенок, воодушевленно рассказывающий о своих увлечениях, уже и забудет, куда идет.

Некоторые дети оказались более доверчивыми, чем другие. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- После эксперимента они объясняли нам свои действия тем, что человек, который пытался их «увести», выглядел не страшно, был опрятный, от него хорошо пахло и он угощал конфетами. Поэтому родители должны систематически проговаривать ребенку, что нельзя уходить с посторонними людьми, какими бы замечательными они не казались. Бывают также и ситуации, когда ребенок легко уходит с человеком из соседнего подъезда, которого он уже ранее видел, думая, что ему-то можно доверять, - объяснила детский омбудсмен Алевтина Андреева. - Нужно научить ребенка привлекать к себе внимание в таких случая, например, кричать.

В свою очередь волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» отметила, что родителям нужно объяснить своим детям, что каким бы ни был человек «добрым», это не означает, что у него хорошие намерения. Если родителю нужно через знакомых попросить о чем-то ребенка, передать ему информацию, есть единственный верный способ, когда тот может довериться незнакомцу.

Всем ребятам подарили полезные книжки о безопасности в городе. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Этот способ - сказанное человеком слово-пароль, которое необходимо придумать и менять его как можно чаще. Это простое правило безопасности, которое может спасти жизнь. Во время нашего эксперимента, мы, к счастью, услышали от двух детей назвать такое слово-пароль, и наши инструкторы не смогли увести ребят, - рассказала Татьяна Филиппова.

Всем ребятам по итогам акции вручили книгу «Ушки на макушке», которая рассказывает о правилах безопасности в городе, а также информативные листовки с полезной информацией.

«ЛизаАлерт» планирует проводить подобные мероприятия и в дальнейшем, чтобы контролировать, насколько дети и их родители в курсе мер профилактики по безопасности и оказывает ли она положительное влияние.

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