Прыгали из окон: пассажиры загоревшегося автобуса на дороге Снежногорск-Мишуково били стекла, чтобы спастись

Несмотря на то, что пожарные быстро прибыли на место, машина сгорела полностью. Фото: скрин видео

Ранним утром - около 6.40 - 11 сентября на 14-м километре дороги Мишуково - Снежногорск загорелся пассажирский автобус. Внутри было 45 человек.

- Огнем уничтожены моторный отсек и два ряда задних сидений на общей площади 5 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек, никто не пострадал. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Сейчас стали известны подробности этого происшествия. Автобус был не рейсовый, а вез рабочих с одного из строящихся объектов. Когда начался пожар, салон стал быстро заполняться дымом. Мужчины, не долго думая, стали бить окна и прыгать наружу. Те, кто выбрался первыми, помогали товарищам, разбивая больше стекол. Когда последние люди покинули салон, огонь стало видно невооруженным глазом - языки пламени вылезали со стороны топливного отсека.

Несмотря на то, что пожарные быстро прибыли на место, машина сгорела полностью. Как отметили очевидцы, проезжие машины не остановились, чтобы помочь пассажирам автобуса.

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