В Северодвинске подростки убили молодого человека за замечание

Молодой человек погиб от удара ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 10 на 11 сентября в Северодвинске убили молодого человека. Все случилось на улице Лебедева у дома №8.

По словам очевидцев, парень сделал замечание группе подростков. Те сидели на скамейке и вызывающе вели себя: пили, матерились и хулиганили, - так отмечали окончание учебной недели. Прохожий призвал их вести себя потише, но те восприняли эти слова агрессивно. Завязалась сначала словесная перепалка, затем кто-то из подростков достал нож и ударил парня.

- Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте, - сообщили в СУ Следственного комитета Архангельской области.

По предварительным данным, погибшему было 17 лет. Следователи сейчас ищут тех, кто убил парня. Пока он еще истекал кровью, они выбросили нож и сбежали. Рядом с местом происшествия есть несколько камер видеонаблюдения, записи с которых могут помочь в поиске подростков.

- Утром мама с двумя сыновьями приходила на это место, очень горько плакала, очень и очень жаль, - написала в паблике «Северодвинск life» Екатерина Павлова.

- Все случилось в спальном районе, хотя там работает один из самых известных в плохом смысле слова баров города, у которого часто происходят драки, - рассказала «КП» жительница Северодвинска Ольга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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