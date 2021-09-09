«Единая Россия»: в бюджет заложены деньги на капремонт школ

До конца 2024 года в России необходимо возвести 1300 школ, общее число учебных мест в которых составит более миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дан старт большим инфраструктурным проектам в регионах страны, инициированным «Единой Россией» и Кабмином. Помимо этого, будет реализована программа капремонта школ. Обе инициативы — из народной программы партии. Как сообщает nashgorod.ru, на будущей неделе единороссы и Кабинет министров проанализируют проект бюджета на 2022 год и на период 2023-2024 годов. «Единая Россия» считает, что на данные программы нужно выделить необходимые средства в полном объеме.

По данным секретаря генсовета партии Андрея Турчака, принципиально новый инструмент, которому предстоит стать фактором развития регионов, также получил поддержку российского президента. Регионам предоставят возможность брать инфраструктурные бюджетные кредиты. Ставку по ним предусмотрели до трех процентов годовых. Кредит должен быть полностью погашен в течение 15 лет.

Вторая важная программа предусматривает строительство новых школ и капитальный ремонт уже работающих сегодня. До конца 2024 года в России необходимо возвести 1300 школ, общее число учебных мест в которых составит более миллиона.

Как отмечает сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, подход к процессу обновления учебных заведений должен быть творческим. Этому поможет конкурс, где рассмотрят лучшие уже реализованные на практике проекты. Коллективы школ-победителей получат дополнительное финансирование. Эти деньги будут способствовать развитию образовательной среды.

По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, депутатам «Единой России» принадлежит серьезная роль в принятии законов о программах, по которым предстоит строить и капитально ремонтировать школы.

«Мы надеемся, что и дальше будем контролировать все задуманные проекты с точки зрения хода их реализации», - поясняет он.

Ранее единороссы предложили Владимиру Путину дать старт программе, которая бы могла способствовать развитию инфраструктурных проектов в регионах. При этом, как считают партийцы, ее необходимо обеспечить необходимыми ресурсами. Эту инициативу поддержал российский лидер. А российские парламентарии единогласно проголосовали за данный закон в третьем чтении 9 июня. В ходе съезда «Единой России» 19 июня президент рассказал, что действие программы будет продлено до 2026 года. Соответственно, увеличится и ее финансирование.

Как сообщает сайт ER.ru, поручение разработать программу капремонта школ, который предполагается вести в течение ближайших пяти лет, президент также дал на партийном съезде. Строительство новых объектов и капремонт уже работающих школ предусмотрены и народной программой. Ранее единороссы составили список из 7200 школ, которые нуждаются сегодня в капитальном ремонте. Ход работ на всех этапах, начиная с разработки проекта и заканчивая приемкой, будет в регионах взят под контроль рабочих групп. В их состав включат, кроме региональных единороссов, сотрудников министерства и представителей родительского сообщества.

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