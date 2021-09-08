В Мурманске открыли самый северный в мире памятник пожарному автомобилю

На постамент поставили АЦ-40 на шасси грузовика ЗИЛ-130. Фото: МЧС по Мурманской области

7 и 8 сентября Мурманская область стала одним из семи регионов, где прошли первые в своем роде межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктической зоне РФ.

Помимо практический части была и официальная часть. Так, в четвертой пожарно-спасательной части Мурманска открыли самый северный в мире памятник пожарному автомобилю.

В постамент заложили «капсулу времени». Фото: МЧС по Мурманской области

- Это памятник, символизирующий мужество и прославляющий славные традиции заполярных огнеборцев. Это событие ждали все без исключения представители пожарно-спасательного братства Мурмана, которым вместе с инспекторами ГИМС сразу же после торжественной церемонии открытия мемориала вручили новую технику. Мероприятие посетили как иностранные гости, так и первые лица министерства, в том числе и статс-секретарь Министра Алексей Серко, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На постамент поставили АЦ-40 на шасси грузовика ЗИЛ-130, хорошо знакомый тем, кто застал советские годы - такие машины всегда спешили туда, где горит. Взяли его из автопарка МЧС. А в постамент заложили «капсулу времени» с посланием спасателям 2050 года.

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