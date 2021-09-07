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Происшествия7 сентября 2021 22:55

В Мурманской области перевернулся катер: один человек спасен, четверо пропали

Судно нашли в бухте Долгая щель
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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В районе бухты Долгая Щель ищут четырех пропавших человек.

В районе бухты Долгая Щель ищут четырех пропавших человек.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Печенгском округе Мурманской области идет поисково-спасательная операция рыбаков. Около семи вечера 7 сентября дежурному МЧС региона поступило сообщение, что в районе бухты Долгая Щель на берег вынесло маломерное судно с пять мужчинами на борту.

- На место выехали спасатели Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра. Задействован вертолет МИ-8 Ф Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, - уточнили в МЧС региона.

Происшествием уже занялась транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, около 10 утра 7 сентября из поселка Лиинахамари катер с судовладельцем и 4 пассажирами на борту вышел для ловли рыбы в бухту. Около 18:15 маломерное судно обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы, - уточнили в ведомстве.

Пока нашли живым только одного пассажира, поиск остальных пока не дал результатов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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