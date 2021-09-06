Льготная ипотека для жителей Мурманской области и субсидия на дом: как будет работать

Северяне могут выбрать, какая помощь им нужна: на покупку дома или квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отток населения из Мурманской области имеет много причин, и одна из главных – дороговизна жилья: стоимость квартир в Мурманске порой сопоставима, например, с Санкт-Петербургом. При этом многие рады были бы остаться на Севере… Поэтому с 2022 года в регионе будет действовать целый ряд новых мер поддержки по части жилищного строительства и квадратные метры станут доступнее.

Дом за городом, но с удобствами

В июле этого года Центр содействия жилищному строительству Мурманской области провел опрос, чтобы узнать, о чем мечтают северяне. На вопросы ответило более 1800 человек, причем самыми активными стали дамы. У 74% опрошенных уже есть жилье, но 43% хотят купить свой дом. Гнездышко мечты, как отметило большинство, имеет как минимум три комнаты и ремонт, находится не дальше 10 километров от крупных населенных пунктов, рядом есть остановки, детские площадки, социальная инфраструктура.

Новые меры поддержки позволят и дом купить, и квартиру.

- Главным в новых мерах станет компенсация в размере 2% процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройке, которую будем гасить на протяжении 10 лет. При сумме кредита до 3,5 миллиона рублей. То есть если вы берете ипотеку до 3,5 миллиона рублей под 7%, то 2% будем выплачивать за счет регионального бюджета. А если вы взяли ипотеку большего размера, то мы выплачиваем 2% от 3,5 миллиона рублей, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Сумма в 3,5 миллиона взята не случайно (см. «Конкретно»). Как отметила руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Анна Баранова, одна из проблем с жильем в регионе – его изношенность и преобладание вторичного рынка. Именно поэтому эти меры поддержки касаются нового жилья.

А если хочется жить не в квартире, а в собственном доме, то можно сделать заявку на программу «Свой дом в Арктике», которая имеет три направления. Первое – строительство дома, на которое дадут субсидию в 30% стоимости здания. Второе – покупка домокомплекта, третье – готового дома. Во всех случаях размер помощи не будет превышать 1 миллион рублей.

Есть «но»

У каждой меры поддержки есть свои ограничения. Так, льготная ипотека будет действовать только на квартиры в новостройках или строящихся домах, а срок кредита составляет не более 10 лет. Взять ее смогут северяне до 45 лет, имеющие регистрацию в области. Но, как отметила Анна Баранова, есть идея расширить действие программы на желающих переехать в Заполярье, если у них есть бизнес в Мурманской области или контракт с местным работодателем.

Если говорить о программе «Свой дом в Арктике», то площадь здания не должна превышать 150 кв. м. Если идет стройка или приобретается домокомплект, то заявитель должен иметь 500 тысяч, чтобы закончить проект. Приятная новость – в этой программе нет ограничений по возрасту: мерами поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи; жители с ограниченными возможностями здоровья; семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 60 лет; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; неполные семьи, где возраст родителя не превышает 60 лет.

- Если говорить про приобретение домокомплекта, то в течение 30 дней с момента подтверждения субсидии заявитель должен возвести фундамент, а в течение двух лет построить дом и зарегистрировать в собственность. В случае строительства дома 50% суммы переводится при принятии решения и 50% - после регистрации права собственности. Мы рассматриваем возможность компенсации затрат на технологическое присоединение к сетям, - добавила Анна Баранова.

Напомним: в Мурманской области действует программа «Гектар Арктики», по которой можно получить земельный участок под будущий дом.

КОНКРЕТНО

В 2020 году около 10 тысяч северян взяли ипотеку, средний размер кредита составил 3,5 миллиона рублей.

Сейчас в России действуют следующие меры поддержки для тех, кто хочет приобрести жилье:

- льготная ипотека под 7% (действует до июля 2022 года);

- семейная ипотека под 6% (действует до конца 2022 года);

- сельская ипотека под 3% (бессрочная).

Если житель Мурманской области захочет воспользоваться льготной ипотекой, то будет платить, например, не 7% или 6%, а 5% и 4% соответственно. Если говорить проще, то ежемесячная выплата сократится в среднем на 4 тысячи рублей.

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